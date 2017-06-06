«Рязань-ВДВ» сыграет со столичным «Челси»

2 июня в 18.00 на стадионе «Спартак» «Рязань-ВДВ» матчем со столичным «Челси» возьмет старт в очередном розыгрыше Кубка России, сообщили в пресс-службе клуба. Этот розыгрыш трофея станет 19-м для «десантниц». За предыдущие восемнадцать рязанская команда дважды сумела выиграть Кубок, еще четырежды играла в финальных матчах турнира.

За более чем двадцатилетнюю историю существования клуба «Рязань-ВДВ» лишь дважды не участвовала в борьбе за Кубок: в 2004 году команда была распущена, проведя лишь два матча чемпионата, а в 2008 году рязанская команда отказалась от участия в турнире, не поехав на игру 1/8 финала в Тольятти.

Матч с «Челси» станет 57-м для «Рязани-ВДВ» в кубковых соревнованиях. «Рязань-ВДВ» выиграла больше половины проведенных матчей – 29 (с учетом технических побед – 34), зафиксировано 8 ничейных результатов – они приходятся на сезоны, когда победитель на определенной стадии определялся по сумме двух игр, и в 19 (21) случаях «десантницы» терпели поражения. Разница мячей составляет 152 (167) – 79 (85) в пользу нашей команды.

Самую крупную победу (не исключено, что это самая крупная победа в истории кубковых соревнований) «Рязань-ВДВ» одержала в 2009 году, когда на своем поле одолела «Госуниверситет» из Иваново – 25:0. Еще дважды «десантницы» добивались двухначной цифры в графе «забитые мячи»: в 1998 году в Рязани была обыграна столичная «Русь» – 15:1, а в 2005 году в Санкт-Петербурге от ударов рязаночек пострадала местная «Искра» – 11:0.