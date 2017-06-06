Руководители рязанских агропредприятий ознакомились с опытом эффективной работы роботизированных молочных комплексов в Московской области

Встреча прошла в Центре культуры совхоза имени Ленина, расположенного в деревне Слобода Ленинского района Московской области. Сюда для обмена опытом прибыли рязанские делегаты во главе с руководителями областного минсельхоза Борисом Шемякиным и Дмитрием Филипповым.

Представители молочной отрасли региона посетили роботизированную молочно-товарную ферму ЗАО «Совхоз имени Ленина». На данный момент предприятие входит в 300 лучших хозяйств России. Молочная ферма совхоза является образцово-показательным роботизированным хозяйством, построенным с использованием оборудования Lely. Проект на 8 доильных роботов был запущен в 2016 году и функционирует на данный момент в полную силу.

Средняя продуктивность одной коровы в совхозе им. Ленина составляет 28-30 литров молока в день (при средних показателях среднесуточного удоя по России - 13 л/день, согласно данным Минсельхоза РФ). Общее поголовье вместе с молодняком составляет 1050 голов.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области