Ночью в Рязани легковушка столкнулась с большегрузом

ДТП произошло на улице Московское шоссе в городе Рязани. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение об автоаварии поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 01.15. По уточненной информации столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2110» и грузовой автомобиль «Веко». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 спасательный автомобиль, 4 человека личного состава аварийно-спасательной службы города Рязани.