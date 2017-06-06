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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Ночью в Рязани легковушка столкнулась с большегрузом

09:58 / Происшествия

ДТП произошло на улице Московское шоссе в городе Рязани. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение об автоаварии поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 01.15. По уточненной информации столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2110» и грузовой автомобиль «Веко». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 спасательный автомобиль, 4 человека личного состава аварийно-спасательной службы города Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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