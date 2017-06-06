ДТП произошло на улице Московское шоссе в городе Рязани. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение об автоаварии поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 01.15. По уточненной информации столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2110» и грузовой автомобиль «Веко». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 спасательный автомобиль, 4 человека личного состава аварийно-спасательной службы города Рязани.
Ночью в Рязани легковушка столкнулась с большегрузом
09:58 01.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
Ранее по теме:
В Рязани в автобусе травмировалась женщина
Ночью в Рязани сгорел автомобиль
Пожарные и спасатели работают на месте падения самодельного летательного аппарата в Рязанском районе