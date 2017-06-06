Благодаря работе рязанских следователей был возмещен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму около 2,5 миллиона рублей

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, у следователей в производстве находилось уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и сборов.

По данным следствия, в 2014-2015 годах в Рязани женщина - индивидуальный предприниматель - не включала в налоговую декларацию сведения о доходе от продажи недвижимости. Так женщина недоплатила налогов на сумму более 1,9 миллиона рублей.

В соответствии с законодательством гражданин, впервые совершивший преступление, предусмотренное ст.198 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если причинённый в результате преступления ущерб бюджетной системе Российской Федерации возмещён в полном объёме.

В ходе расследования уголовного дела предпринимательница в полном объёме оплатила имеющуюся недоимку по налогу, начисленные за указанный период пени, а также штрафы, в связи с чем уголовное дело прекращено.