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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Полиция сообщила подробности трагического ДТП в Рязани

10:46 / Происшествия
Причинами аварии могли стать недопустимая тонировка легковушки и высокая скорость движения

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло сегодня в Рязани примерно в час ночи на Московском шоссе напротив дома 7. 25-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», двигался со стороны площади Победы в направлении улицы Мервинской. «Десятка» столкнулась с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Ивеко». В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу. Еще один пассажир, находившийся на переднем пассажирском сидении легковушки, от полученных травм скончался на месте.

Как было установлено сотрудниками ГИБДД, светопропускаемость передних стекол легкового автомобиля была намного меньше допустимого, что, возможно, и сыграло решающую роль в произошедшей аварии.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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