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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области пройдут рейды ГИБДД по тонировке

11:00 / Актуально

Как сообщает сайт УМВД России по обалсти, с 1 по 9 июня на территории региона сотрудники Госавтоинспекции будут проводить широкомасштабные профилактические рейды по тонировке.

В России в 2016 году произошло 5,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей, имеющих какие-либо технические неисправности, в таких происшествиях погибли 1000 человек и 8000 пострадали. При этом в каждом десятом таком дорожно-транспортном происшествии (в 422 ДТП) у автомобилей –участников ДТП были установлены стекла с недопустимой тонировкой.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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