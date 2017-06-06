В Рязанской области пройдут рейды ГИБДД по тонировке

Как сообщает сайт УМВД России по обалсти, с 1 по 9 июня на территории региона сотрудники Госавтоинспекции будут проводить широкомасштабные профилактические рейды по тонировке.

В России в 2016 году произошло 5,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей, имеющих какие-либо технические неисправности, в таких происшествиях погибли 1000 человек и 8000 пострадали. При этом в каждом десятом таком дорожно-транспортном происшествии (в 422 ДТП) у автомобилей –участников ДТП были установлены стекла с недопустимой тонировкой.