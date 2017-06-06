В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при освоении бюджетных средств

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, по результатам прокурорской проверки следственным отделением ОМВД России по Пронскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении руководителя одной из организаций.

В ходе проверки установлено, что в 2015 году между администрацией одного из муниципальных образований Пронского района и обществом были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству ограждений у пешеходных переходов на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Согласно актам о приемке работы по устройству ограждений у пешеходных переходов были выполнены в полном объёме. Выполненные работы были оплачены администрацией. Однако согласно заключениям эксперта стоимость фактически выполненных работ по устройству ограждений у пешеходных переходов по вышеуказанным муниципальным контрактам составляет 1 миллион 332 тысячи 860 рублей. Разница между стоимостью фактически выполненных работ и стоимостью, указанной в актах о приемке выполненных работ, составляет свыше семисот тысяч рублей.

Так руководитель общества похитил из бюджета муниципального образования свыше семисот тысяч рублей.