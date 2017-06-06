15:39 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
158

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при освоении бюджетных средств

11:19 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, по результатам прокурорской проверки следственным отделением ОМВД России по Пронскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении руководителя одной из организаций.

В ходе проверки установлено, что в 2015 году между администрацией одного из муниципальных образований Пронского района и обществом были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству ограждений у пешеходных переходов на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Согласно актам о приемке работы по устройству ограждений у пешеходных переходов были выполнены в полном объёме. Выполненные работы были оплачены администрацией. Однако согласно заключениям эксперта стоимость фактически выполненных работ по устройству ограждений у пешеходных переходов по вышеуказанным муниципальным контрактам составляет 1 миллион 332 тысячи 860 рублей. Разница между стоимостью фактически выполненных работ и стоимостью, указанной в актах о приемке выполненных работ, составляет свыше семисот тысяч рублей.

Так руководитель общества похитил из бюджета муниципального образования свыше семисот тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали 32 ДТП

Благодаря работе рязанских следователей был возмещен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму около 2,5 миллиона рублей

В одно касание

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы