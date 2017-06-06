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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области юннаты высадили можжевельник

11:35 / Общество

По сообщению пресс-службы министерства природопользования, в рабочем поселке Гусь-Железный появилась аллея из молодых можжевельников, которую посадили ребята из школьного лесничества «Лесной патруль» совместно с сотрудниками Бельковского лесничества.

По словам начальника Бельковского лесничества Надежды Глазовой, проведение таких мероприятий помогает привить детям любовь к природе.

Выбор породы саженцев объясняется просто: можжевельник – дальний родственник сосен и елей – наполняет воздух фитонцидами, способствует оздоровлению организма, уничтожает вредные микроорганизмы, снимает головные боли, укрепляет нервную систему. Можжевельник при комфортных условиях роста способен прожить до 600 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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