В Рязанской области юннаты высадили можжевельник

По сообщению пресс-службы министерства природопользования, в рабочем поселке Гусь-Железный появилась аллея из молодых можжевельников, которую посадили ребята из школьного лесничества «Лесной патруль» совместно с сотрудниками Бельковского лесничества.

По словам начальника Бельковского лесничества Надежды Глазовой, проведение таких мероприятий помогает привить детям любовь к природе.

Выбор породы саженцев объясняется просто: можжевельник – дальний родственник сосен и елей – наполняет воздух фитонцидами, способствует оздоровлению организма, уничтожает вредные микроорганизмы, снимает головные боли, укрепляет нервную систему. Можжевельник при комфортных условиях роста способен прожить до 600 лет.