За сутки в Рязанской области зафиксировали 27 преступлений и происшествий

19 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали два грабежа, десять краж и три преступления в сфере экономики. 5 раз полицейские изымали наркотики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 7 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 1 нарушителя.