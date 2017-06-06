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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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За сутки в Рязанской области зафиксировали 27 преступлений и происшествий

11:43 / Общество
19 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали два грабежа, десять краж и три преступления в сфере экономики. 5 раз полицейские изымали наркотики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 7 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 1 нарушителя.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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