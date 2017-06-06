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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани отремонтировали 4 участка автодорог

12:19 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани полностью завершен ремонт на 4 участках автодорог областного центра, в том числе на участке автодороги по улице Молодцова. Ремонт проводят также на 13 участках дорог.

В частности, на улице Лесопарковой, проездах Речников и Старообрядческом ведутся работы по устройству элементов дорожной инфраструктуры. Строительно-монтажные работы выполняют на улицах Чкалова, Станкозаводской, Великанова, Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой, в Северном и Южном переулках. На участке автомагистрали по Первомайскому проспекту подрядчик приступил к фрезерованию асфальтобетонного покрытия дорожного полотна.

С 29 мая по 1 июня на 5 участках автомобильных дорог по улицам Кальной, Касимовском шоссе, 5-й Линии, Новоселковской, Московском шоссе (дублере) ликвидировали ямы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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