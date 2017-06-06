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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Житель Рязанской области незаконно вырубил и вывез 10 кубометров древесины

12:58 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили информацию, что 48-летний житель села Ермо-Николаевка мог на территории Сасовского лесничества незаконно вырубить лес.

Участковый уполномоченный полиции во время очередного обхода в селе обнаружил тракторный след, ведущий из леса. Глубина следа на земле указывала, что транспортное средство было нагружено. Полицейский выявил, что 48-летний житель села привез на свою усадьбу несколько кубометров хвойных деревьев. Проверка показала, что разрешения на заготовку леса у местного жителя не было и он срубил и вывез 10 кубометров древесины незаконно.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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