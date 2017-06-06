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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Только 13 процентов жителей Рязанской области согласятся на работу к ближе к дому, но за меньшие деньги

12:58 / Экономика
Месторасположение работодателя влияет на выбор работы у большинства местных соискателей

Это выяснила в ходе опроса служба исследований HeadHunter: так ответили 58 процентов респондентов из Рязани и области. Лишь для 15 процентов соискателей расположение будущей работы не играет существенной роли.

Менее других удаленность работы от дома волнует владельцев личных автомобилей (46 процентов). Работу ближе к дому ищут 63 процента рязанцев, передвигающихся на общественном транспорте, и столько же соискателей, предпочитающих ходить до работы пешком.

Наиболее принципиальное значение расположение работы имеет для женщин, нежели чем для мужчин (68 процентов против 48 процентов соответственно). Это объясняется в том числе и тем, что женщины реже мужчин используют личный автомобиль как средство передвижения, а значит менее мобильны (35 процентов против 19 процентов).

Чаще других специалистов работу ближе к дому ищут бухгалтеры и административный персонал, в основном представленные женщинами. Меньше всего этот вопрос волнует занятых на добыче сырья (6 процентов), предполагающей преимущественно вахтовый метод работы, и сферы искусства (45 процентов), работающих удаленно или включенных в проектную работу.

Тем не менее, текущее решение о смене работы соискатели приняли не из-за удаленности офиса, а руководствуясь другими причинами (62 процента). Это логично, учитывая, что месторасположение работодателя оценивается еще на этапе просмотра вакансий и собеседования. Меньше всего месторасположение влияет на решение о смене работы среди топ-менеджмента (69 процентов), представителей банковской сферы, медицины и рабочего персонала (по 68 процентов). Больше всего – на маркетологов и PR-специалистов (51 процент) и ИТ-специалистов (59 процентов).

Лишь 13 процентов однозначно готовы согласиться на более низкую зарплату, если они будут экономить время на дорогу, 41 процент рассматривают такую возможность, а 46 процентов все же выше ценят деньги. Мужчин среди последних значительно больше женщин (52 процента против 42 процентов).

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 26 апреля–10 мая среди 4 461 сотрудника российских компаний, в том числе – 220 жителей Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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