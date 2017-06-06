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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанская область станет частью «ЭТНОМИРа»

13:27 / Экономика
Глава региона Николай Любимов на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписал Соглашение о сотрудничестве с ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ»
Рязанская область станет частью «ЭТНОМИРа»

Соглашение о сотрудничестве между Рязанской областью и ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» подписано сегодня . Стороны представляли глава региона Николай Любимов и генеральный директор компании Татьяна Григорьева.

Сотрудничество сторон позволит эффективно продвигать экономический, промышленный, научный, природно-рекреационный, историко-культурный, туристический потенциал Рязанской области на площадке культурно-образовательного центра «ЭТНОМИР», управляющей компанией которого является ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ».

Культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР» создается в Калужской области. Его инфраструктура включит комплекс этнодворов, где будут представлены быт, культура и ремесла субъектов РФ. В соответствии с Соглашением в их число войдет Рязанская область. Кроме того, предусматривается возможность открытия Рязанского информационного центра и туристического офиса, что позволит активизировать привлечение инвестиций, а также увеличить туристические потоки. На территории «ЭТНО-ДЕРЕВНИ» предполагается также организовать деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве брендовой продукции Рязанского региона, выпускающих изделия традиционных народно-художественных промыслов края.

Глава региона Николай Любимов отметил: «Мы идем по пути развития туристического потенциала Рязанской области. ЭТНОМИР – большой проект, в котором представлены крупнейшие мировые достопримечательности. Этот культурно-образовательный центр посещает огромное количество российских и зарубежных туристов, в том числе для того, чтобы найти для себя интересные места, которые они захотят посетить».

Для нас важно представить там Рязанскую область в лучшем виде, наши главные памятники истории и культуры, чтобы люди, которые никогда не были в Рязани, увидели то, чем мы гордимся, и захотели приехать в наш регион, – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона отметил, что работа будет проводиться с привлечением внебюджетных источников, т.е. средств самих инвесторов. В «ЭТНОМИРе» для удобства туристов будут работать турагенты, с помощью которых желающие смогут на месте оформить путевки для поездки в Рязанскую область. Николай Любимов выразил надежду, что этот проект удастся реализовать досрочно, хотя Соглашение предусматривает двухлетний срок. По словам врио губернатора, Соглашение также предполагает обмен информационными ресурсами. «С нашими партнерами мы обсудим ряд проектов, которые они предлагают нам реализовать на территории области», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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