В Рязани летом будут работать 67 школьных лагерей с дневным пребыванием

Как сообщает сайт администрации областного центра, лагеря с дневным пребыванием детей будут работать на базе образовательных учреждений. В них отдохнут 4,5 тысячи рязанских школьников, в том числе ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Во время отдыха школьники будут посещать музеи, кинотеатры, библиотеки, будут участвовать в музыкальных конкурсах и фестивалях. Помимо этого, дети примут участие в акциях по охране окружающей среды и соблюдению правил дорожного движения.