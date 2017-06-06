Как сообщает сайт администрации областного центра, лагеря с дневным пребыванием детей будут работать на базе образовательных учреждений. В них отдохнут 4,5 тысячи рязанских школьников, в том числе ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Во время отдыха школьники будут посещать музеи, кинотеатры, библиотеки, будут участвовать в музыкальных конкурсах и фестивалях. Помимо этого, дети примут участие в акциях по охране окружающей среды и соблюдению правил дорожного движения.
В Рязани летом будут работать 67 школьных лагерей с дневным пребыванием
14:30 01.06.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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