Жителей Рязани приглашают потанцевать

Как сообщает сайт администрации областного центра, 3 июня в 11.00 в рамках социального проекта «ГОРОД БУДУЩЕГО» на Лыбедском бульваре стартует открытый городской фестиваль-конкурс «Летний танцпол». Центр детского творчества «Стрекоза» – инициатор акции – приглашает всех любителей брейкинга, хип-хопа и стрит-шоу принять участие или стать зрителями танцевального марафона, гарантируя всем хорошее настроение, драйв и позитивные эмоции.

В течение нескольких лет Центр «Стрекоза» организует летний сезон уличных танцев на территории учреждения: каждые среду и пятницу всех желающих подростков в «Стрекозе» профессиональные хореографы обучают основным движениям популярных танцев «уличного направления». Впервые было принято решение сделать эту акцию общегородской. По словам организаторов, в ней примут участие танцоры из Твери, Орла, Тулы, и других центральных городов России.