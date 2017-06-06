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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Стали известны причины перебоев в работе маршруток в Рязани

15:06 / Актуально
Автор фото: Людмила Иванова | Стали известны причины перебоев в работе маршруток в Рязани
Фото: Людмила Иванова.

Как сообщает сайт администрации Рязани, с 1 июня в России вступили в силу поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Согласно изменениям, осуществлять водительскую деятельность и работать в сфере пассажирских перевозок могут лишь граждане, имеющие российское водительское удостоверение. Права, выданные в других странах, лишают иностранных граждан возможности работать водителем такси, автобусов и грузовых автомобилей на территории РФ.

В связи с этим в первый день действия закона на регулярные пассажирские маршруты в Рязани в рейс не вышли несколько десятков коммерческих маршруток. Ситуация будет урегулирована до конца месяца.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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