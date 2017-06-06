В Рязани очистят берег и дно Борковского карьера-3

Как сообщает сайт администрации областного центра, 3 июня, в Международный день очистки водоемов, жители города вместе с волонтерами – членами сборной команды рязанского региона по подводному спорту «Поток» очистят на Борковском карьере-3 береговую линию и дно водоема за пределами зоны купания. Всех горожан, готовых оказать помощь в уборке, приглашают присоединиться к работам, которые начнутся в 9.00.

Планируется, что в карьер в День эколога, который отмечается в России 5 июня, будет выпущено полторы тонны мальков карася и карпа.