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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани очистят берег и дно Борковского карьера-3

15:26 / Экология

Как сообщает сайт администрации областного центра, 3 июня, в Международный день очистки водоемов, жители города вместе с волонтерами – членами сборной команды рязанского региона по подводному спорту «Поток» очистят на Борковском карьере-3 береговую линию и дно водоема за пределами зоны купания. Всех горожан, готовых оказать помощь в уборке, приглашают присоединиться к работам, которые начнутся в 9.00.

Планируется, что в карьер в День эколога, который отмечается в России 5 июня, будет выпущено полторы тонны мальков карася и карпа.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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