В Рязанской области будет реализован инвестиционный проект стоимостью более 700 миллионов рублей

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Рязанской областью и одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний Х5 Retail Group. Документ подписали глава региона Николай Любимов и главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Как сообщает сайт правителсьтва области, соглашение предусматривает реализацию целого ряда совместных мероприятий, сотрудничество сторон по развитию инвестиционной деятельности на территории Рязанской области, совершенствование розничной торговли в регионе для обеспечения населения товарами высокого качества по доступным ценам. В числе основных пунктов Соглашения – инвестпроект по строительству на территории региона распределительного центра, в который будет вложено порядка 700-800 млн. рублей.

Документом также предусмотрена работа по продвижению рязанских товаров. В частности, в рамках соглашения запланировано расширение взаимодействия компании Х5 с рязанскими производителями, увеличение ассортимента и объема местной продукции в магазинах торговой сети, в том числе в других регионах. Кроме того, предполагается реализация проекта по созданию в сетевых магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» отделов по продаже продуктов питания рязанских предприятий в формате «шоп-ин-шоп». Кроме того, достигнуты договоренности о взаимодействии в разработке и реализации программ для социально незащищенных граждан, в том числе возможности применения электронных продуктовых карт, которые предоставляют льготы при покупках в магазинах сетей X5.

В целом до конца 2018 года в Рязанской области планируется открыть около 50 новых продовольственных магазинов, что позволит создать не менее 800 рабочих мест. В настоящее время под управлением Х5 Retail Group в регионе работают более 120 универсамов «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток» и «Карусель», в которых трудоустроено порядка 2 тысяч жителей области.