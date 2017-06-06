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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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«Цветочное сердце» будет радовать маленьких пациентов рязанской больницы

16:16 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | «Цветочное сердце» будет радовать маленьких пациентов рязанской больницы
Фото: Дмитрий Осинин.

В рамках общегородского проекта «Цветы для любимого города» около областной детской клинической больницы имени Н.В. Дмитриевой была посажена клумба в форме сердца. Участие в закладке клумбы принимали и дети. В ее центре – ярко-бордовые розы, а по контуру высажены бегонии, колеусы и сальвии.

– Такую форму клумбы мы выбрали потому, что главное, что мы дарим детям, – это наше любящее сердце. Это символ искренней доброты и тепла, – говорит заместитель главы администрации города Рязани Ольга Свинцова.

Клумба находится на площадке для отдыха, где детишки гуляют в свободное время. Еще «цветочное сердечко» хорошо видно из окон больничных палат.

– Маленькие пациенты часто грустят и печалятся, и чтобы поднять им настроение, мы выступили с инициативой посадки красивой и необычной клумбы. Администрация города в этом нас поддержала, – говорит главный врач больницы Инна Лебедева.

Проект «Цветы для любимого города» уже две недели украшает Рязань.

– В планах у нас еще много мероприятий, и сейчас продолжают поступать заявки от населения и трудовых коллективов, что особенно радует, – говорит Ольга Свинцова. – Я надеюсь, что этот проект создаст хорошее настроение всем горожанам и сделает Рязань еще красивее.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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