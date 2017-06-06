В этом году в медицинские учреждения Рязанской области обратились 347 человек с жалобами на укусы клещей

Как сообщает сайт регионального минздрава, от укусов клещей больше всего пострадали жители Касимовского, Клепиковского, Спасского, Рязанского районов и города Рязани.
Не все клещи являются опасными, однако существует риск заражения такими инфекциями как риккетсиоз, боррелиоз и клещевой энцефалит. Поэтому очень важно при обнаружении присосавшегося клеща обратиться за медицинской помощью или самостоятельно вынуть его пинцетом или нитью, при этом не оторвать хоботок клеща.
При прогулках в лесу, парке необходимо соблюдать следующие меры по профилактике укусов клещей:
- передвигаться, стараясь держаться середины тропинок, остерегаясь высокой травы и кустарников;
- носить одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью;
- обязательно надевать головной убор;
- брюки обязательно заправлять в носки и обувь;
- обувь должна полностью закрывать тыльную сторону стопы, лодыжку (в идеале это высокие сапоги);
- для обработки одежды использовать реппеленты, отпугивающие клещей.