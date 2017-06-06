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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В этом году в медицинские учреждения Рязанской области обратились 347 человек с жалобами на укусы клещей

16:35 / Здоровье
Среди пострадавших 131 ребенок

Как сообщает сайт регионального минздрава, от укусов клещей больше всего пострадали жители Касимовского, Клепиковского, Спасского, Рязанского районов и города Рязани.

Не все клещи являются опасными, однако существует риск заражения такими инфекциями как риккетсиоз, боррелиоз и клещевой энцефалит. Поэтому очень важно при обнаружении присосавшегося клеща обратиться за медицинской помощью или самостоятельно вынуть его пинцетом или нитью, при этом не оторвать хоботок клеща.

При прогулках в лесу, парке необходимо соблюдать следующие меры по профилактике укусов клещей:

- передвигаться, стараясь держаться середины тропинок, остерегаясь высокой травы и кустарников;

- носить одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью;

- обязательно надевать головной убор;

- брюки обязательно заправлять в носки и обувь;

- обувь должна полностью закрывать тыльную сторону стопы, лодыжку (в идеале это высокие сапоги);

- для обработки одежды использовать реппеленты, отпугивающие клещей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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