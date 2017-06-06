В Рязани высажена еще одна аллея ясеней в честь горожан, родившихся в 2016 году

«Мое первое дерево» – так называется акция, организованная администрацией Рязани и приуроченная к Году экологии в России. Она прошла сегодня в городском парке. Здесь появилась новая аллея ясеней. Двенадцать молодых деревьев посадили семьи, в которых в 2016 году родились дети. Большинство родителей о возможности посадить дерево в честь своего ребенка узнали через сайт городской администрации.

– Муж увидел приглашение принять участие в акции, и мы с удовольствием его приняли. Позвонили по указанному в объявлении телефону и нас включили в число ее участников. В декабре у нас родился второй сын. К сожалению, когда появился на свет наш первый ребенок, такой акции не было, а то мы обязательно приняли бы участие и в ней, – рассказала мама полугодовалого Всеволода Поликарпова – Наталья. Семья Поликарповых живет недалеко от городского парка и планирует ухаживать за ясенем Всеволода.

Свой ясень в честь сына Мирона посадили Анна и Александр Даниловы. Семья живет в микрорайоне Горроща, но их семейное дерево будет расти в городском парке. Подобные аллеи буду высажены в нескольких парках и скверах Рязани. У Дворца молодежи появится липовая аллея, в парке на улице Новаторов – рябиновая, в сквере Скобелева – каштановая. Каждая семья, принявшая участие в акции, получит именной сертификат на «свое» дерево.