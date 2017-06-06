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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани специализированную службу по вопросам похоронного дела «Ритуал» возглавил Андрей Дронов

16:44 / Власть

Сегодня в соответствии с распоряжением главы администрации Рязани к исполнению обязанностей директора Муниципального бюджетного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» приступил Андрей Дронов. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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