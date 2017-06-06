В Рязанской области определили, где построить сельские дороги

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в министерстве транспорта и автомобильных дорог области рассмотрели заявки муниципальных образований для предоставления субсидий на строительство автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельхозпродукции.

Признаны прошедшими отбор заявки из Высоковского сельского поселения Сараевского района, Трепольского сельского поселения Михайловского района, Шостьинского и Ермоловского сельских поселений Касимовского района.

В 2017 году с помощью господдержки планируется построить 14,218 км сельских дорог. С учетом выделяемых субсидий общий объем финансирования работ составит 253,781 млн. рублей, сообщили в региональном минсельхозе.