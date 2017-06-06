34,7 тысячи детей в Рязанской области отдохнут организованно

Как сообщает сайт регионального министерства образования, на сегодняшний день к работе приступили 356 организаций детского отдыха и оздоровления.

Отдыхающих принимают 10 загородных стационарных детских оздоровительных организаций, 2 лагеря санаторного типа, 293 лагеря с дневным пребыванием детей, 51 лагерь труда и отдыха.

В целом летом в Рязанской области организованными формами отдыха будут охвачены 34,7 тысячи детей.

Более 1500 детей из Рязанской области отправятся на отдых в санатории Российской Федерации и на морские побережья. Из них более 200 отдохнут в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена».

В период летней оздоровительной кампании будут организованы отдых и оздоровление порядка 6200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе более 1500 детей-сирот и 650 детей-инвалидов.