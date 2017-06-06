15:37 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
150

34,7 тысячи детей в Рязанской области отдохнут организованно

17:29 / Актуально

Как сообщает сайт регионального министерства образования, на сегодняшний день к работе приступили 356 организаций детского отдыха и оздоровления.

Отдыхающих принимают 10 загородных стационарных детских оздоровительных организаций, 2 лагеря санаторного типа, 293 лагеря с дневным пребыванием детей, 51 лагерь труда и отдыха.

В целом летом в Рязанской области организованными формами отдыха будут охвачены 34,7 тысячи детей.

Более 1500 детей из Рязанской области отправятся на отдых в санатории Российской Федерации и на морские побережья. Из них более 200 отдохнут в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена».

В период летней оздоровительной кампании будут организованы отдых и оздоровление порядка 6200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе более 1500 детей-сирот и 650 детей-инвалидов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Стали известны причины перебоев в работе маршруток в Рязани

В Рязани летом будут работать 67 школьных лагерей с дневным пребыванием

В Рязанской области пройдут рейды ГИБДД по тонировке

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы