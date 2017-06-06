Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов принял участие в стратегической сессии международного экономического форума в Санкт-Петербурге «Рейтинг регионов – экспортная инициатива»

В сессии участвовали директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, руководители регионов РФ, представители бизнес-сообщества, банковских структур. Состоялось обсуждение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт).

Глава рязанского региона Николай Любимов отметил, что развитие экспорта – это одно из важнейших направлений экономической политики области. В числе крупных экспортеров он назвал корпорацию «Технониколь». «Кроме того, есть предприятия малого и среднего бизнеса, которые производят телекоммуникационное оборудование, поставляют газораспределительное оборудование, занимаются импульсными технологиями, осуществляют доставку данных. 96 процентов продукции идет в страны дальнего зарубежья, США, Сингапур. Наши предприятия успешно продвигают свой товар на экспорт. Этим реально можно гордиться», – подчеркнул врио губернатора.

По его словам, в настоящее время стоит задача – как можно шире информировать о возможностях производства продукции на экспорт начинающих предпринимателей.

Люди у нас очень изобретательные, умные, образованные. У них есть идеи, есть технологии. Нужно, чтобы они шли смелее в этом направлении. При господдержке они всегда смогут реализовывать свою продукцию за рубежом, – отметил Николай Любимов.

Он добавил, что в части экспортной деятельности накоплен хороший опыт в регионах РФ. «На основе лучших практик создан Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности. В него включены и наработки Рязанской области», – сказал глава региона.

Врио губернатора подчеркнул, что предложено включить Рязанскую область в число пилотных субъектов РФ, где будет реализовываться Региональный экспортный стандарт. «Это позволит активно пользоваться объединенными позитивными практиками у себя в Рязанской области», – отметил Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области