Счастливые рязанские родители получили в праздник свидетельство о рождении детей

В областном клиническом перинатальном центре состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о рождении, посвященная Международному дню защиты детей.

Родители получили первый документ своих малышей из рук заместителя председателя правительства Рязанской области Елены Буняшиной. Она поздравила семьи с праздником и счастливым пополнением.

Семья Руслана и Ларисы Чермашенцевых давно планировала родить второго ребенка. Больше всех появления братика или сестрички ждала старшая дочка Валерия.

– У многих моих друзей уже были младшие сестры и братья, и мне хотелось, чтобы дома было маленькое чудо. Я просила у мамы именно братика, потому что мальчики более покладистые и мало капризничают. Когда мама сказала, что беременна, я даже заплакала от счастья. Мне очень нравится заниматься с детьми. Я уже нянчилась с троюродной сестренкой, а теперь буду помогать маме с младшим братиком, – говорит двенадцатилетняя Валерия.

Мальчика Чермашенцевы назвали Арсением. На семейном совете решили, что это самое красивое мужское имя. В планах у Чермашенцевых стать многодетной семьей.

– Мы очень хотим и третьего ребенка, ведь дети – это счастье, – говорит Лариса Чермашенцева. – Тем более у нас в городе есть такой замечательный перинатальный центр, где для мам созданы все условия и очень внимательный персонал.