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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской библиотеке имени Горького состоялось очередное заседание женского клуба «Отрада»

18:19 / Культура

Примечательно, что заседание клуба состоялось в День защиты детей. Члены Совета ветеранов Советского района г. Рязани говорили о тех трудностях, которые пришлось испытать старшему поколению. Тепло были встречены выступления участницы Великой Отечественной войны Татьяны Лемешевой, Генриетты Анисимовой, Майи Шлыковой, Елены Поздняк.

Собравшихся тепло приветствовали директор библиотеки, председатель областной Общественной палаты Наталья Гришина, отметившая большое значение подобных встреч в воспитании подрастающего поколения, и специалист префектуры Советского района Ольга Уласевич.

В заключение солисты МКЦ Владимир Блохин и Наталья Нелюбина исполнили для ветеранов песни военных лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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