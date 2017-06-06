Сводный детский духовой оркестр Рязани отметили на фестивале «Спасская башня – детям»

Международный военно-музыкальный праздник ежегодно проходит в Москве в августе, а в конце весны перед жителями и гостями столицы выступают детские оркестры России. Сводный детский духовой оркестр Рязани, созданный в апреле 2017 года, стал одним из 38 коллективов-конкурсантов. Жюри отметило ребят как самый молодой оркестр и как один из самых крупных по количеству участников. Кроме того, за необычные наряды с оранжевыми шарфами рязанцы получили приз зрительских симпатий.

Об итогах первого серьезного выступления оркестра рассказали министр культуры и туризма региона Виталий Попов, начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова, художественный руководитель коллектива Наталья Мошкина и сами юные музыканты – Дарья Голева, Святослав Проселков и Ярослава Рыбакова. «Дети учили композиции для выступления наизусть, – поделилась Наталья Мошкина. – На фестивале они исполняли старинный марш «Веселые кузнецы», польку «Матрешки» и авторское произведение «Ритмы Африки» нашего давнего друга, лауреата премии Ленинского комсомола Константина Тушинка». Также рязанский оркестр сыграл еще пять композиций в составе Сводного детского духового оркестра России на Кремлевском проезде.

Сводный детский духовой оркестр города Рязани создан на базе детской школы искусств №5. Его участники – 51 ученик из различных городских учреждений дополнительного образования. По словам Виталия Попова, уже после летних каникул оркестр выступит на празднике, посвященном 80-летию со дня образования Рязанской области.