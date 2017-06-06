15:39 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
124

Сводный детский духовой оркестр Рязани отметили на фестивале «Спасская башня – детям»

18:20 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Сводный детский духовой оркестр Рязани отметили на фестивале «Спасская башня – детям»
Фото: Татьяна Клемешева.

Международный военно-музыкальный праздник ежегодно проходит в Москве в августе, а в конце весны перед жителями и гостями столицы выступают детские оркестры России. Сводный детский духовой оркестр Рязани, созданный в апреле 2017 года, стал одним из 38 коллективов-конкурсантов. Жюри отметило ребят как самый молодой оркестр и как один из самых крупных по количеству участников. Кроме того, за необычные наряды с оранжевыми шарфами рязанцы получили приз зрительских симпатий.

Об итогах первого серьезного выступления оркестра рассказали министр культуры и туризма региона Виталий Попов, начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова, художественный руководитель коллектива Наталья Мошкина и сами юные музыканты – Дарья Голева, Святослав Проселков и Ярослава Рыбакова. «Дети учили композиции для выступления наизусть, – поделилась Наталья Мошкина. – На фестивале они исполняли старинный марш «Веселые кузнецы», польку «Матрешки» и авторское произведение «Ритмы Африки» нашего давнего друга, лауреата премии Ленинского комсомола Константина Тушинка». Также рязанский оркестр сыграл еще пять композиций в составе Сводного детского духового оркестра России на Кремлевском проезде.

Сводный детский духовой оркестр города Рязани создан на базе детской школы искусств №5. Его участники – 51 ученик из различных городских учреждений дополнительного образования. По словам Виталия Попова, уже после летних каникул оркестр выступит на празднике, посвященном 80-летию со дня образования Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской библиотеке имени Горького состоялось очередное заседание женского клуба «Отрада»

Кадриль под вековыми деревьями

В Скопинском районе Рязанской области стартовал проект по сохранению культурного наследия

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы