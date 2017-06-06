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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Писатель и телеведущий Леонид Млечин рассказал рязанским журналистам об отношении к Интернету и проблемах профессии

18:22 / Общество
Писатель и телеведущий Леонид Млечин рассказал рязанским журналистам об отношении к Интернету и проблемах профессии

Автор и ведущий множества документальных передач об истории России, журналист, писатель Леонид Млечин провел мастер-класс для рязанских коллег. В малом зале областной библиотеки имени Горького собрались представители городских СМИ, а также библиотекари и поклонники программ Леонида Михайловича.

Гость начал беседу с обсуждения текущих проблем журналистики и тонкостей восприятия современной аудитории. Затем Леонид Михайлович перешел к обсуждению исторических вопросов, которые, по его мнению, непростительно забывать новым поколениям. «В год столетия Октябрьской революции мы не знаем точных причин произошедшего. Даже ученые, в распоряжении которых масса документов и свидетельств, не дают ответов», – отметил Млечин. Он рассказал гостям об отношениях семьи императора Николая II c Григорием Распутиным и других непростых моментах истории, которые изучал для написания книг и сценариев программ.

В завершение встречи Леонид Михайлович ответил на вопросы. Гости узнали, что Млечин не доверяет Интернету и не пользуется своим аккаунтом в Facebook, который создал его сын. Также телеведущий рассказал о том, почему его смерти хотят в Северной Корее, о создании фильма о принцессе Диане и о принципах своей работы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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