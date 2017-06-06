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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов предложил предусмотреть государственную поддержку при рождении в семье первого ребенка

18:27 / Власть
Об этом глава региона Николай Любимов заявил сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума на сессии «Три измерения эффективности здравоохранения»

В работе сессии приняли участие первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, главы ряда регионов РФ, представители российских и зарубежных медицинских вузов.

На сессии речь шла о демографии, в том числе увеличении продолжительности жизни за счет развития системы здравоохранения. Как было отмечено, этой цели должны быть подчинены все три измерения охраны здоровья — профилактика, оказание медицинской помощи и реабилитация, управление отраслью. Для достижения результата необходимо разработать стратегию развития здравоохранения страны в целом и каждого региона с соответствующими дорожными картами. Участники сессии обсудили стратегию развития российского здравоохранения до 2025 года, вопросы, связанные с мотивацией населения к здоровому образу жизни, повышением эффективности управления здравоохранением.

Выступая перед собравшимися, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов обозначил ряд приоритетов развития регионального здравоохранения. «В первую очередь, это пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, эффективность образования, которое получают будущие специалисты. У нас очень сильный медицинский университет, и это плодотворно сказывается на обеспеченности врачами нашего региона: у нас 41,5 на 10 тысяч человек, а по России – 37,2. Все областные больницы сотрудничают с университетом», – сказал Николай Любимов. Врио губернатора назвал перспективными инвестиции, которые вкладываются в науку, и уточнил, что инвесторы стали охотнее идти в сферу медицины.

Николай Любимов отметил, что необходимо укреплять взаимодействие с другими регионами в области медицины, при этом акцент следует делать на специализации. «К нам готовы прийти наши коллеги и поработать в сфере онкологии. Я уверен, что если у нас будут квоты для близлежащих регионов, то это будет эффективно», – сказал глава региона.

По словам Николая Любимова, важнейшее направление развития здравоохранения – доступность. В целом по России и регионам ежегодно требуется новых 4-5 ФАПов, пока строится 2-3 новых фельдшерско-акушерских пункта в год. «Надо подумать о государственной программе: регионы получат поддержку, и за малые средства мы сможем увеличить доступность медицины», – подчеркнул глава региона. Он также отметил, что считает необходимым продолжение программы материнского капитала. «Президент РФ уже об этом сказал, и надо подумать о том, чтобы предоставлять пособие и при рождении первого ребенка», – подчеркнул врио губернатора.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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