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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Причиной отключения электроэнергии в Московском районе Рязани стала поломка оборудования на подстанции электросети

18:33 / Общество

Это выяснили специалисты межведомственной комиссии, созданной по поручению главы администрации Рязани Олега Булекова. Как сообщает сайт администрации областного центра, установлено, что причиной инцидента стало повреждение электрооборудования на одной из подстанций МРСК «Центра и Приволжья» филиала «Рязаньэнерго».

Как мы сообщали ранее, 31 мая примерно в 12.00 в связи с аварийным отключением одной из секций подстанции «Рязаньэнерго» была прекращена подача электроэнергии в ряд жилых домов и социальных объектов, расположенных на улицах Московское шоссе, Крупской, Костычева, Великанова, Юбилейной, Западной, Мервинской, Вишневой, Красной, Старореченской, Пирогова, на Тракторных проездах, в частном секторе в поселке Дягилево.

С целью устранения нарушения электроснабжения социальных объектов – городской больницы №10, школ №№45, 47, где в это время проходил Единый государственный экзамен, а также Детской поликлиники №6, работники МУП «РГРЭС» в течение 30 минут по резервным схемам выполнили оперативные переключения на альтернативные источники подачи электроснабжения.

В 17.50 технологическое нарушение на подстанции «Рязаньэнерго» было устранено, персонал Рязанских электрических сетей приступил к поэтапному подключению потребителей. Полностью электроснабжение было восстановлено 31 мая в 20.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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