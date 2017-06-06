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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанском музее путешественников – новая выставка

18:38 / Культура
Автор фото: Лада Петрова | В Рязанском музее путешественников – новая выставка
Фото: Лада Петрова.

Экспозиция приурочена к 50-летию туристического клуба «Альтаир» Рязанского государственного радиотехнического университета.

В открытии выставки приняли участие ветераны клуба – любители горного, водного, пешего туризма разных лет и нынешние представители «Альтаира».

Перед началом работы выставки были показаны несколько видеороликов о деятельности клуба, прошла презентация книги. О начале большого пути можно было узнать из публикаций, представленных на стендах. Своими воспоминаниями поделились основатель «Альтаира» – Наталья Храмова, которая в шестидесятых годах прошлого века увлекла горными походами сотни студентов вуза, и активисты по организации туристического направления в вузе Людмила Чернобродова и Анатолий Агеев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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