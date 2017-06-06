В Рязани официально открылись 6 пляжей

Как сообщает сайт администрации областного центра, обслуживание и благоустройство 6 пляжей, официально открытых с 1 июня в Рязани, осуществляют арендаторы. На территории каждого пляжа выделены зоны для детского купания, оборудованы спортивные площадки, медицинские пункты, спасательные посты, установлены знаки безопасности, пляжное оборудование, биотуалеты, урны и контейнеры для мусора, а также информационные щиты с данными о том, кто обслуживает пляж, куда пожаловаться на его работу и направить предложения.

Помимо этого, на информационных стендах размещены правила поведения на воде, приемы оказания помощи утопающим, актуальные данные о температуре воды и воздуха.

С 1 июня на озере Ореховое, на реке Старица в микрорайоне Солотча в районе «Лысой Горы» и санатория «Старица», на Борковских карьерах №№1, 2, 3 официально открыты шесть муниципальных пляжей. Все объекты прошли предварительное техническое освидетельствование и признаны межведомственной комиссией готовыми к эксплуатации в купальном сезоне 2017 года.