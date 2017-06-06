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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В составе ХК «Рязань» – новый защитник

18:51 / Спорт
В составе ХК «Рязань» – новый защитник

24-летний игрок обороны Богдан Гайдаш и ХК «Рязань» достигли соглашения о подписании контракта на сезон-2017/2018. Последний сезон защитник провел в ВХЛ-Б, выступая за ХК «Тамбов», сообщили в пресс-службе клуба.

 Богдан Гайдаш (родился 15 мая 1993 года) – воспитанник хоккейной школы Санкт-Петербурга. Выступал в МХЛ за СКА-1946 (Санкт-Петербург), в ВХЛ в составе тюменского «Рубина», «Дизеля» (Пенза) и «Южного Урала» из Орска.

В межсезонье-16 Богдан тренировался с «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Кристаллом», но контракт в итоге так и не подписал. В результате с середины ноября защитник заключил соглашение с клубом Первенства ВХЛ ХК «Тамбов». Провел 36 матчей регулярного чемпионата и плей-офф, набрал 11 (7+4) очков, 28 минут штрафа при показателе полезности «+9». Тамбовчане в итоге заняли четвертое место в дивизионе, уступив в полуфинале будущим триумфаторам из ХК «Ростов», а в матчах за 3-е место –«Мордовии».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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