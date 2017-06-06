Рязанская организация может «рассчитаться» с долгами алкоголем

Спиртное на сумму 2 миллиона рублей арестовали приставы в счет погашения долга одной из организаций Рязани

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, на исполнении в отделе судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району находится исполнительное производство о взыскании задолженности с должника — юридического лица в пользу другой организации в размере двух миллионов рублей.

О возбуждении исполнительного производства должника надлежащим образом уведомили, но погашать задолженность руководитель организации не спешил. Организация, у которой накопился внушительный долг, – это крупный магазин, расположенный в центре Рязани, осуществляющий розничную продажу в том числе и алкогольной продукции. Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника-юридического лица и арестовал имущество, принадлежащее должнику. В частности, была арестована алкогольная продукция, находящаяся на прилавках магазина. Предварительная ее стоимость составила 2 миллиона рублей. Она позволяет погасить задолженность по исполнительному производству в полном объеме. Арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение.

Представитель должника предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 312 УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.

Должнику предоставлен 10-дневный срок для оплаты долга в полном объеме. Если задолженность в это время погашена не будет, арестованная алкогольная продукция будет передана на оценку и дальнейшую принудительную реализацию. Денежные средства, полученные от реализации имущества должника, будут направлены взыскателю в счет погашения задолженности.