15:36 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
108

Рязанская организация может «рассчитаться» с долгами алкоголем

19:01 / Общество
Спиртное на сумму 2 миллиона рублей арестовали приставы в счет погашения долга одной из организаций Рязани

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, на исполнении в отделе судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району находится исполнительное производство о взыскании задолженности с должника — юридического лица в пользу другой организации в размере двух миллионов рублей.

О возбуждении исполнительного производства должника надлежащим образом уведомили, но погашать задолженность руководитель организации не спешил. Организация, у которой накопился внушительный долг, – это крупный магазин, расположенный в центре Рязани, осуществляющий розничную продажу в том числе и алкогольной продукции. Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника-юридического лица и арестовал имущество, принадлежащее должнику. В частности, была арестована алкогольная продукция, находящаяся на прилавках магазина. Предварительная ее стоимость составила 2 миллиона рублей. Она позволяет погасить задолженность по исполнительному производству в полном объеме. Арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение.

Представитель должника предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 312 УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.

Должнику предоставлен 10-дневный срок для оплаты долга в полном объеме. Если задолженность в это время погашена не будет, арестованная алкогольная продукция будет передана на оценку и дальнейшую принудительную реализацию. Денежные средства, полученные от реализации имущества должника, будут направлены взыскателю в счет погашения задолженности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Причиной отключения электроэнергии в Московском районе Рязани стала поломка оборудования на подстанции электросети

Писатель и телеведущий Леонид Млечин рассказал рязанским журналистам об отношении к Интернету и проблемах профессии

Счастливые рязанские родители получили в праздник свидетельство о рождении детей

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы