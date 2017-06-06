На Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Рязанской области Николай Любимов подписал Соглашение о сотрудничестве с Агентством по технологическому развитию

1 июня на площадке Биржи контактов Петербургского международного экономического форума врио губернатора Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин подписали Соглашение о сотрудничестве

Автономная некоммерческая организация «Агентство технологического развития» (АТР) создана в прошлом году в соответствии с Распоряжением Правительства РФ с целью повышения конкурентоспособности и капиталоемкости отечественной промышленности. Основная задача АТР – находить международных партнеров для технологической модернизации предприятий, содействовать реализации инвестпроектов в этой сфере. Агентство сотрудничает со многими странами, в частности, с Южной Кореей, Японией, Китаем, Германией, Италией, Израилем и реализовало десятки технологических проектов в разных отраслях промышленности.

Долгосрочное сотрудничество Рязанской области и АТР предусматривает содействие в поиске партнеров и реализации инвестиционных проектов в сфере модернизации работающих в регионе промышленных предприятий за счет внедрения современных технологических решений. Предполагается также использование лучших практик по повышению производительности труда, обеспечение информационной и консультационной поддержки в работе по трансферту новых технологий в производство, совместную деятельность по совершенствованию регионального законодательства.

Агентство предлагает многое из того, что нашим предприятиям порой не хватает, например, контактов с потенциальными партнерами-поставщиками из других регионов, зарубежными компаниями для получения хороших заказов, – отметил Николай Любимов.

По словам главы региона, по предварительной договоренности специалисты Агентства по технологическому развитию посетят Рязанскую область с тем, чтобы проанализировать потенциал промышленных предприятий региона и по итогам выработать дальнейшую стратегию. Предполагается, что Рязанская область станет одним из двух пилотных субъектов РФ, где АТР будет реализовывать наиболее успешные проекты. «Это позволит поднять на качественно новый уровень взаимодействие между рязанскими предприятиями, как крупными, так и работающими в малом и среднем бизнесе, улучшить их технологические возможности», – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области