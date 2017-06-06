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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Первый базовый вариант Стратегии социально-экономического развития Рязанской области появится уже к осени

20:48 / Экономика
Вопрос разработки Стратегии социально-экономического развития региона стал сегодня главной темой беседы во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с проректором РАНХиГС Иваном Федотовым
Первый базовый вариант Стратегии социально-экономического развития Рязанской области появится уже к осени

В настоящее время ведется активная работа по формированию Стратегии социально-экономического развития Рязанской области, рассчитанной до 2030 года. В ней будут отражены приоритеты региона, задачи и направления развития, а также ожидаемые результаты.

Наличие Стратегии позволит обеспечить эффективное, целенаправленное социально-экономическое развитие Рязанской области, четко координировать деятельность власти, общества, бизнес-структур, повысить качество и результативность работы по привлечению инвестиций, конкурентоспособность региона, укрепить его потенциал.

В настоящее время на этапе формирования Стратегии к работе привлекаются научные организации, в том числе Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Комментируя итоги встречи с проректором РАНХиГС, директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым, глава рязанского региона Николай Любимов отметил, что для разработки Стратегии привлечен целый ряд экспертов.

Документ будет подготовлен на очень высоком профессиональном уровне, – сказал Николай Любимов. – Планируем, что к осени уже появится первый базовый вариант Стратегии.

По словам главы региона, к обсуждению проекта будет привлечена широкая общественность, представители бизнеса, профессиональных сообществ.

Мы не будем кулуарно принимать Стратегию. Предоставим возможность максимальному количеству заинтересованных людей, будь то профессионалы или просто неравнодушные граждане, ознакомиться с документом. Важно, чтобы люди высказали свое мнение, свое отношение. Все конструктивные предложения обязательно будут учтены, – подчеркнул глава региона Николай Любимов.

Подводя итоги первого дня Петербургского международного экономического форума, глава рязанского региона Николай Любимов отметил, что работа была очень напряженной. «Все площадки были интересными, насыщенными. Мы услышали много предложений и проектов, перспективных для региона. Я считаю, что участие в Форуме очень полезно для Рязанской области», – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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