«Рязанские ведомости» объявили конкурс «ВМЕСТЕ»

Он посвящен Дню России и дружбе народов и проводится в группе газеты в социальной сети в «ВКонтакте». Для участия в конкурсе нужно сделать фото, коллаж или нарисовать рисунок, отражающие дружбу, единство, многонациональность нашей России и жителей нашей страны, и прислать его в комментарии.

12 июня – в День России – будет выбрана пятерку лучших и объявлено голосование. Общий итог будет подведен 16 июня. Выиграют те участники, которые наберут большее количество голосов.

Авторы лучших работ получат: часовую фотосессию от фотографа Натальи Шустовой, настольную игру от «Hobby Games Рязань», билеты в кинотеатр «Малина» и билеты на КВН «Открытого Большого Летнего Кубка Силовых структур и ведомств Рязанской области». А еще – сувениры от газеты «Рязанские ведомости». Включайте вашу фантазию и участвуйте! Давайте жить дружно!