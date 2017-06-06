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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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«Рязанские ведомости» объявили конкурс «ВМЕСТЕ»

09:00 / Общество

Он посвящен Дню России и дружбе народов и проводится в группе газеты в социальной сети в «ВКонтакте». Для участия в конкурсе нужно сделать фото, коллаж или нарисовать рисунок, отражающие дружбу, единство, многонациональность нашей России и жителей нашей страны, и прислать его в комментарии.

12 июня – в День России – будет выбрана пятерку лучших и объявлено голосование. Общий итог будет подведен 16 июня. Выиграют те участники, которые наберут большее количество голосов.

Авторы лучших работ получат: часовую фотосессию от фотографа Натальи Шустовой, настольную игру от «Hobby Games Рязань», билеты в кинотеатр «Малина» и билеты на КВН «Открытого Большого Летнего Кубка Силовых структур и ведомств Рязанской области». А еще – сувениры от газеты «Рязанские ведомости». Включайте вашу фантазию и участвуйте! Давайте жить дружно!

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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