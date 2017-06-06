Нежный взор и яркий узор

Авторские матрешки художницы Елены Смирновой красуются в домах туристов из России, Китая, Европы и США

Нити жемчуга не зря называют классическим украшением: их элегантная нежность к лицу любой девушке или женщине. Глядя на матрешек, созданных рязанкой Еленой Смирновой, кажется, что все они убраны жемчугом. Этот эффект достигается благодаря тонкой декоративной росписи из белых точек. Но не только этим привлекают расписные красавицы. Богатые и яркие наряды, искусно вписанные картины русской жизни, ласковые лица и небесно-голубые глаза, в которых жемчужинками играют блики, – оторваться невозможно. Свой авторский стиль Елена Вячеславовна создает на протяжении 30 лет, и теперь ее изделия могут отвечать запросам самых взыскательных любителей русского искусства.

От хобби – к делу жизни

В начале 90-х Елена Смирнова окончила Рязанское художественное училище имени Вагнера по специальности «графика». Роспись матрешек и деревянных яиц увлекла молодую художницу практически сразу. «Меня и нескольких моих подруг «заманил» один знакомый, – вспоминает Елена Вячеславовна. – Он побывал на вернисаже в московском Измайлово и вернулся в полном восторге. Вдохновился примером других художников, работавших с матрешками, и заодно вдохновил нас».

Когда-то у мастерицы были и собственная мастерская, и фирма для реализации товара, и точки розничных продаж. Но, увы, арендная плата «съела» бизнес, и теперь вся работа ведется на дому. Елена Вячеславовна живет за городом, и флигель дома – ее постоянное рабочее пространство, где можно и расписать матрешек, и покрыть лаком, не мешая соседям химическими запахами.

Рецепт яркости

Технология работы у Елены Смирновой отлажена давно. «Болванки для работы я закупаю оптом через Интернет. Их делают из липы проверенные мастера, с которыми я наладила связь еще на ярмарке в Измайлове», – рассказывает художница. Смесь красок состоит из трех компонентов: гуашь дает однородность слоя, темпера – плотность и сухость, а акрил – яркость. Елена Вячеславовна намешивает общие цвета, которыми раскрашивает сразу всю партию: такой способ ускоряет работу.

«Узоры нарабатывались опытным путем, – отвечает художница на вопрос, сколько времени занимает проработка деталей росписи. – Первые матрешки были неказистые, руки дрожали, а сама была вся в краске… Сейчас кисти сами летают!». Помогают и знания народных орнаментов и цветовых сочетаний. А четыре девушки-коллеги помогают расписывать тело матрешек – например, рисуют виды с православными храмами или пейзажами в разные времена года. В этом случае сначала наносится «картина», а затем поверх матрешке дорисовываются платок, кокошник, руки и лицо. Солидное глянцевое покрытие, благодаря которому матрешка играет цветом на солнце, тоже достигается хитрыми методами. В ход идут несколько слоев автомобильного и мебельного лака, которые ложатся плотным нелипким слоем. Идеальная матрешка выходит гладкой, яркой и блестящей.

Наборы матрешек начинаются от трех фигур, но художница расписывает и партии по 15 «дочек» в одной. На роспись одной серии из пяти матрешек уходит три-четыре дня. «Я сижу с утра до вечера каждый день – нравится мне это дело, – весело говорит Елена Вячеславовна. – Мои коллеги могут и замедляться, и ускоряться: у всех семьи, маленькие дети… А мои дочери уже выросли, и на хозяйственные дела у меня уходит немного времени».

Особенности национальной колористики

«Американцы любят сочетание голубого, белого и золотого, немцы – черного и красного», – делится мастерица. Многолетнее сотрудничество с магазинами русских сувениров позволяет ей знать вкусы туристов со всего мира. Впрочем, Елена Смирнова всегда рисует то, что придумывает сама. «Есть изделия в стиле мировых шедевров, с портретами политиков и даже матрешки-ню. Но я стараюсь работать в рамках своих возможностей и не брать за основу китч». Свои идеи автор сохраняет на фото: в нескольких альбомах можно увидеть серии с храмами Рязани, лесными ягодами, полевыми цветами и другими красочными символами русской жизни.

Помимо пышных орнаментов, у матрешек Елены Смирновой есть и еще одна авторская особенность. Каждая ее красавица – с пшеничными волосами и огромными голубыми глазами, нежно смотрящими куда-то вверх и вдаль. Кажется, что девица в осеннем убранстве провожает журавлей в небе, «зимняя» матрешка любуется звездами, а «летняя», с караваем в руках, – встречает жаворонков…

Красоту – на полку, технологию – молодежи

Стоимость одной матрешки, если учитывать затраты на заготовки, кисти и краски, – около 300 рублей. Готовое изделие стоит от 1000 рублей, но это оптовая цена. Раз в месяц художница отправляет партию в 40 – 50 изделий в магазины компании «Русский сувенир» и других фирм, а затем расписные красавицы разлетаются с новыми хозяевами по всему миру.

Елена Вячеславовна мечтает открыть в Рязани музей матрешки, чтобы показывать юным художникам секреты промысла. Продажей своих изделий она не занимается – «волнительно, переживаешь за свои детища», а вот заниматься с детьми и устраивать экскурсии для взрослых очень хочется. «Люди в разных городах стараются удивлять: где-то открылся музей мыши, где-то – музей сна… Это привлекает туристов и радует горожан. Такие пространства нужны, ведь они помогают сохранять труд местных талантов и привлекать к этому новые поколения. У нас в городе столько замечательных художников-промысловиков – так пусть все знают об их труде», – улыбается Елена Вячеславовна.

Увидеть и приобрести авторские матрешки Елены Смирновой можно в сувенирных магазинах гостиницы «Ловеч» и отеля «Форум». А можно заказать изделия у художницы лично.