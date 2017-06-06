15:35 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
181

Сила жизни

00:00 / Встречи с природой
Автор фото: Иван Назаров | Сила жизни
Фото автора.

В летней природе проявление жизни зримо всюду. Даже в условиях, казалось бы, совсем неподходящих для существования, иные формы жизни вопреки всем невзгодам бытия приспосабливаются и выживают.

Шесть соток плена

Как-то на небольшом островке среди обширного кочковатого болота я обратил внимание на свежий холмик выброшенной из норки земли. Трудно было поверить, но это указывало на работу крота. Как зверек оказался на острове, находящемся в значительном удалении от береговой суши, остается только гадать. Посмотрев по сторонам, я увидал холмики старые, обветренные и осыпавшиеся, значит, обитает он тут давно. Остров, представляющий кроту территорию для охоты, не так уж и велик. По площади его можно сравнить разве что с шестью сотками, которыми довольствуются дачники. Но заблудшего подземного охотника шесть соток островной суши едва ль удовлетворяют. Как же он тут выживает? Ведь, кроме мяса, крот ничего не признает и аппетитом уж точно не страдает – каждый день съедает столько, сколько весит сам. Охотясь сутками, он лишь малую часть времени отводит отдыху. Отсутствие пищи в течение двенадцати часов грозит ему неминуемой гибелью. Чтобы быть в надлежащей физической форме, землекопу необходимо питаться через каждые три-четыре часа. Охота крота – усердное продвижение в подземной целине. При работе лапами-лопатами, напоминающими два ковша экскаватора в миниатюре, землепроходец продвигается со скоростью 30 сантиметров в минуту. По готовым тоннелям он бегает довольно шустро, преодолевая в минуту 60 и более метров. Основной объект его охоты – дождевые черви. Но и различные жуки, личинки, медведки, встречающиеся на пути во время копки тоннелей, тоже поглощаются. Испытывая голод и не находя пищи, крот не боится выбираться из подземелья на свет Божий, чтобы оскоромиться тем, кого повстречает и одолеет. И хотя подземный охотник ростом невелик (умещается на ладони), прищучить неторопливых лягушат, ящериц и даже шустрых полевок ему вполне по силам. А коль наткнется на гнездо какой-нибудь пташки, не погнушается и птенцами. Правда, удачной вылазка бывает в том случае, если крот осуществляет ее под покровом ночи. Днем же он и сам может угодить в когтистые лапы или зубастую пасть хищников. Врагов у него много. Это лисы, ежи, вороны, канюки и совы, которые охотно его ловят и едят с удовольствием. Ловят крота также хори, ласки и горностаи, но, поймав, не едят – брезгуют.

Осматривая старые холмики, я заметил, как один из них вдруг «ожил», зашевелился и, к моему удивлению, из норки на поверхность выбрался сам землекоп. Потянув носиком воздух, он что-то заподозрил, а может, поостерегся: день-то – не самое лучшее время для охоты на поверхности земли, поэтому сразу дал «задний ход» и скрылся в норке.

Долго я рассматривал на мониторе фотокамеры его мордочку, но глаз так и не обнаружил. Это и понятно: обитатель подземелья полагается исключительно на слух и обоняние. Глаза у него, конечно же, имеются, но они настолько малы (с маковое зернышко), что под слоем густой шерстки, защищающей их от засорения, обнаружить непросто. При необходимости глазное яблоко выдвигается, и кое-что крот может различать, свет от тьмы, например. Для всего другого зрение ему не требуется. Есть у крота и уши. Во избежание засорения они тоже прикрыты шерсткой и вдобавок «задрапированы» складками кожи.

Как тут, находясь в плену болота, обитатель подземелья выживает на бедных живностью шести сот-ках? Скорее всего пищи землекопу все же хватает, иначе плен свой он давно бы покинул. Как? – спросите вы. Мало кто знает, но крот – замечательный пловец. Дело в том, что животные эти на сухих безвод­ных местах и не селятся. Ведь они не только много едят, но также много и жадно пьют. Поэтому один из тоннелей его лабиринта непременно ведет к реке, озеру или болоту. А коль случаются наводнения и кротовое «метро» затопляется, он становится отменным «водолазом» – плавает, ныряет и при этом хорошо ориентируется на терпящей бедствие местности.

Житье на материнском горбу

Взгляните на снимок. Поваленная ветром береза выпрямиться уже не в силах, поэтому в борьбу за жизнь включились ее боковые сучья, формируя новый, тянущийся к свету ствол. Впечатление – будто мать, жалея своих отпрысков, подставила им спину, чтобы те, взобравшись, смогли окрепнуть и продолжить развитие.

Жизнестойкость березы поразительна. Даже крохотные ее крылатые семена, которые легко переносятся ветром на далекие расстояния и, попадая на любые свободные клочки земли, будь то сухие и бедные питательными веществами пески или сильно переувлажненные низинные болота, сразу же пускаются в рост. Поэтому буйные заросли берез довольно быстро появляются на заброшенных пашнях, склонах железнодорожных насыпей, обнажившихся откосах обочин дорог, а также в местах пожарищ, и везде проявляют завидную приспособляемость. Нередки случаи, когда заблудившееся семечко попадает в трещину кирпичной кладки какого-нибудь строения. В этом случае для выживания крохотной путешественнице достаточно и небольшой горстки набившейся в щель и смоченной дождями пыли, занесенной туда ветрами. По мере роста прижившаяся березка выглядывает из своего необычного пристанища и, выпрямляясь, набирает высоту. При этом ее вездесущие корни начинают завоевывать все большее пространство, разрушая не только прочные цементные швы, но и крепкие кирпичи. В итоге строение ветшает и разрушается, а береза крепнет и растет.

Вот и в этом случае белоствольное деревце сдаваться на погибель отнюдь не собирается, а сформировав на своем горбу новый тянущийся к свету ствол, продолжает жить наравне с другими деревьями.

Выжить любой ценой

Нынешней весной после сиротской зимы в лесах, как никогда, было сухо: ни луж, ни болот, даже низинные дороги во многих местах позволяли пройти, не намочив обуви. И если б не спасительные дожди, быть бы беде – в сосновых борах высохшие до состояния пороха мхи и лишайники грозили возгоранием. И вот что удивительно: в местах, где сохранились бобровые поселения, зверьки, предчувствуя дефицит влаги, еще с осени реконструировали свои плотины. Они сделали их шире, основательнее, надежнее. В результате водоемы не только избежали утечки, но и продолжают быть полноводными.

Поразительно, но эти водные зверьки заранее предчувствуют страшные засухи и ведут себя сообразно обстановке. Так, например, накануне жаркого лета 2010 года бобры многие свои поселения на лесных болотах были вынуждены покинуть и перебраться в более надежные для жизни места. И не напрасно: к концу лета их бывшие пристанища высохли до основания.

Но самый удивительный случай, говорящий об их предчувствии сильной засухи, произошел в Борисковском лесничестве. Накануне того самого жаркого лета, когда многие бобры уже покидали свои поселения, одна семья из пяти зверьков, чтобы выжить, в понижении высохшего русла мелиоративной канавы выкопала глубокий котлован. Наполнившись грунтовыми водами, он сообразительным животным позволил не только пережить засушливое лето, но и в дальнейшем успешно перезимовать. Когда я увидал этот «рукотворный» водоем, то не поверил глазам. Бобры, конечно, строители замечательные, но чтобы вырыть себе убежище размером десять на двенадцать метров и глубиной на три метра, такого я еще не встречал. «Может, тут не обошлось без помощи людей и экскаватора?» – поинтересовался я у лесничего Павла Александровича Шалашова. «Нет, на этом болоте работники леса искусственных водоемов не копали. Да и сделать это невозможно – без подъездных путей никакая техника в эти дебри не пройдет», – был его ответ.

Выходит, что эти братья наши меньшие в экстремальных ситуациях тоже могут принимать радикальные меры по спасению своей жизни и, в отличие от нас, людей, способны еще и предвидеть катаклизмы природы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Соратники-однополчане
Воины-рязанцы стали героями произведений А.И. Солженицына
Колыбель вениза, «амбарные выселки» и Лев Толстой на утюге
В старинном селе Кадомского района сохраняется связь времен
Димитрий Соколов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Для технологического роста
Продолжится модернизация рязанской промышленности
Общество
Плюс инвестиции
Власти региона продолжают работу по продвижению рязанских товаров на рынке
Общество
Развиваем туризм
Подписано Соглашение о сотрудничестве региона с ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ»
Общество
Товары – за рубеж
Развиваем экспортную инициативу
Общество
Сотрудничество продолжится
Люди, независимо от места жительства, должны получать современные банковские услуги
Общество
Стратегия для Рязанщины
В ней будут отражены приоритеты региона, задачи и направления развития
Общество
Материнский капитал: нужно продолжение
Николай Любимов предложил предоставлять пособие и при рождении первенца
Общество
Неделя глазами экспертов
Инициатива
Городская среда – в наших руках
«Симфонию Победы» создаем вместе
Вероника Шелякина
Читатель - газета
Запланированная экскурсия
Светлана Максимова
Читатель - газета
Как получить справку, не выходя из дома
Читатель - газета
На пляж – с комфортом
Читатель - газета
В поддержку предпринимателей
Актуально
Минздрав уберет со столов нейодированную соль
Ведомство подготовило законопроект, направленный на снижение количества заболеваний щитовидной железы в стране
Актуально
Банкоматы будут знать клиентов в лицо
Крупнейшие кредитные организации планируют введение идентификации по внешности
Эхо события
Рясское поле
стало местом созидательной деятельности для людей, влюбленных в Ряжск
Ирина Сизова
Общество
По маршруту памяти
Автоклуб «КолобкОФФ» провел десятую патриотическую акцию «Дорогами войны»
Люди дела
Крестьянское подворье на новый лад
Чем удивляют современные фермеры?
Анна Добролежа
Культура
История в документах и фотографиях
В Рязанском областном суде открылась музейная экспозиция
Культура
Поэзия творчества
В рязанской галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась персональная выставка Эвелины Поздняковой
Спорт
Сильные духом
Что заставляет человека с ограниченными возможностями здоровья заниматься спортом?
Спорт
Задачи профессионального роста
Как в Михайловском районе создаются условия для развития плавания
Спорт
С ветерком мимо пробок
Людей, сменивших автомобиль на велосипед, становится все больше
Елена Серебрякова
Спорт
Победный дубль
Рязанские волейболисты-пляжники уверенно начали чемпионат ЦФО на первом этапе, который прошел в Орле
Культура
Два поколения на одной сцене
Как прийти к взаимопониманию и решить противоречия отцов и детей?
Закон
Долг платежей требует
Когда они не поступают вовремя, приходят судебные приставы
Общество
Тесное сотрудничество
Рязанским студентам-медикам предложили вакансии во Владимирской области
Елена Серебрякова
Наши новости
«Рязанские ведомости» объявили конкурс «Вместе!»
Он посвящен Дню России и дружбе народов и проводится в группе газеты в социальной сети в «ВКонтакте» (vk.com/rvedomosti)
Наши новости
Награда нашла фермера
Итальянский князь вручил грамоту европейской ассоциации поваров семье рязанских производителей сыра
Михаил Скрипников
Наши новости
Самый первый документ
В областном клиническом перинатальном центре в Международный день защиты детей состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о рождении
Анна Добролежа
Наши новости
Большое молоко
Рязанская область вошла в ТОП-20 регионов России по производству этой продукции
Ищу маму
Ищу маму
Экология
О чем рассказали деревья
ученикам Высоковской школы Рыбновского района
Лада Петрова
Фотовзгляд
Спортивные каникулы
Фото Александра Королева
Мир увлечений
Нежный взор и яркий узор
Авторские матрешки художницы Елены Смирновой красуются в домах туристов из России, Китая, Европы и США
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы