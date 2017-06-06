15:35 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
102

Соратники-однополчане

00:01 / Люди. Годы. Жизнь
Воины-рязанцы стали героями произведений А.И. Солженицына
Соратники-однополчане

Изучая документальную основу военной прозы Александра Исаевича Солженицына, я обнаружил, что в книгах Солженицына упомянуты имена нескольких его сослуживцев, участников Великой Отечественной войны – уроженцев Рязанской области.

Так в книге «Архипелаг ГУЛАГ» (том 1, часть 1, глава 4 «Голубые канты») говорится: «… И вот – навинчены были кубики! И через какой-нибудь месяц, формируя батарею в тылу, я уже заставил своего нерадивого солдатика Бербенева шагать после отбоя …».

Есть полные основания полагать, что этим «нерадивым солдатиком» был Бербенев Алексей Егорович, уроженец села Пушкари Михайловского района.

В рассказе «Желябугские Выселки» упоминается линейный Климанский: «А каждый такой гон может стоить линейному жизни, уже потеряли мы так Климанского…».

Очень похоже, что это был Климаков Федор Иванович из деревни Жмурово Чапаевского (ныне Михайловского) района.

В том же рассказе дважды встречается планшетист Накапкин: «…И сразу передаю планшетисту Накапкину…». «… (А Накапкин, сменясь, пристроился писать, от приборных чернил, фронтовую самозаклейную «секретку» со страшной боевой сценой, как красноармейцы разят врага, – то ли домой письмо, то ли девочке своей.) …»

В батарее звукоразведки, которой командовал Солженицын, служил Вячеслав Александрович Накапкин, призванный 1 августа 1942 года Михайловским РВК Московской области (в 1942 году Михайловский район входил в состав Московской области).

В повести «Адлиг Швенкиттен» девять раз упоминается командир шестой батареи Касьянов: «… Распорядился Боев комбату Касьянову ставить свою Шестую батарею – метров восемьсот поюжней и наискосок назад, у деревушки Кляйн Швенкиттен …».

На самом деле командиром 6-й батареи второго дивизиона 68-й армейской пушечной артиллерийской бригады в январе 1945 года, когда происходят события, описанные в этой повести, был Виктор Яковлевич Михайлов, проживавший во время призыва в городе Касимове по адресу: пер.Школьный, дом 5.

Почему Солженицын назвал его Касьяновым? – возможно через 50 лет позабылась настоящая фамилия (повесть писалась в конце 90-х годов прошлого века и опубликована была в журнале «Новый мир» в 1999 году).

Из архивных документов

Все эти мои предположения основаны на данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, размещенных на сайтах «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал» в сети Интернет. Хотелось бы выразить огромную благодарность тем, кто создал эти информационные ресурсы, позволившие выяснить, как сложилась военная судьба однополчан и героев произведений А.И. Солженицына. Вот что удалось обнаружить.

Бербенев Алексей Егорович, ефрейтор, старший звукометрист БЗР-2 794 ОАРАД, 1924 г.р., русский, член ВЛКСМ, в Отечественной войне с 1.3.43 г., в Красной Армии с 1942 г. призван Михайловским РВК Рязанской области. Убит в бою 31.07.1943 г. Похоронен: Орловская обл., Орловский р-н, 1500 м южнее д. Рожки.

Приказом Командующего артиллерией 63-й армии от 23 августа 1943 г. № 06/Н награжден медалью «За отвагу». В наградном листе написано: «Ефрейтор Бербенев Алексей Егорович … проявил себя как мужественный, верный долгу воин. 31.7.43 г. район звукопоста, на котором находился тов. Бербенев, подвергся шквальному огневому налету артиллерии противника, в результате чего была порвана в нескольких местах линия связи с центральной станцией. Поняв всю важность создавшегося положения, тов. Бербенев бросился исправлять повреждение, несмотря на ураганный огонь противника, благополучно исправил повреждение линии в 3-х местах. Бербенев начал сращивать четвертый разрыв, но был убит осколком снаряда в голову. Ефрейтора Бербенева самоотверженно отдавшего жизнь при выполнении боевого задания в боях за Социалистическую Родину, представляю к правительственной награде «Медаль «За отвагу».

Климаков Федор Иванович, 1924 г.р. рядовой красноармеец топослужбы, верховой 794 ОАРАД. В РККА с 23.08.1942 года. Место призыва: Чапаевский РВК, Рязанская обл. Место рождения: Рязанская обл., Чапаевский р-н, д. Жмурово.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (представлялся к ордену Красной Звезды), приказом ВС 63 А № 43/н от 16.12.1943. Из наградного листа: «… 17.8.43 под Турищево взвод … попал под бомбежку авиации противника. Угрожало выводу теодолита из строя и невыполнением тем самым боевой задачи. Тов.Климаков своим телом лег на теодолит и закрыл его от поражения. Бомбы ложились рядом. Осколком был разбит карабин, но т. Климаков оставался недвижим, пока не кончилась бомбежка. 9.9.43 отделение привязывало на реке Десне боевой порядок ВЗОР … Привязка происходила на открытой местности, хорошо просматриваемой противником, который незамедлил открыть минометный огонь. Тов.Климакову была поставлена задача выставить на высоте под д. Острая Лука веху, от которой исходила вся работа. Тов.Климаков под разрывами мин дополз до высоты, отыскал опорный пункт и выставил веху. Два раза веха была сбита разрывами, и два раза Климаков вновь выставлял ее, пока работа была закончена».

В донесении о безвозвратных потерях 63 армии от 21 декабря 1943 г. № 0149 говорится: «Климаков Федор Иванович пропал без вести 7 декабря 1943 г. при привязке боевого порядка батареи звукоразведки – был послан выставить веху на намеченный звукопост, откуда не возвратился, поиски не дали результатов. Место выбытия – Белорусская ССР, Гомельская обл., Рогачевский р-н, д. Денисковичи.

Мать – Матрена Ивановна Климакова, проживает по адресу: Рязанская обл., Чапаевский р-н, д. Жмурово».

Удалось обнаружить заявление гр. Климаковой Матрены Ивановны в Чапаевский райвоенкомат:

«…Прошу выслать мне извещение на моего сына, Климакова Федора Ивановича, с 1924 года рождения, призванного Чапаевским РВК в августе месяце в 1942 году. Писем от него у меня не сохранилось … 23 сентября 1948 г».

Сохранилась в архиве и Справ-ка-доклад Чапаевского райвоенкомата о розыске Климакова Ф.И. от 23.11.1948. В ней говорится:

«В Советскую Армию был призван… 22 августа 1942 года… проходил службу… 794 отд. армейский разведывательный дивизион. …Письменная связь прекратилась в ноябре 1943 года. Материал на розыск до 1-го января 1948 года не был оформлен ввиду того, что родственники о розыске непосредственно в райвоенкомат не обращались».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
О чем рассказали деревья
ученикам Высоковской школы Рыбновского района
Лада Петрова
Сила жизни
Иван Назаров
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Для технологического роста
Продолжится модернизация рязанской промышленности
Общество
Плюс инвестиции
Власти региона продолжают работу по продвижению рязанских товаров на рынке
Общество
Развиваем туризм
Подписано Соглашение о сотрудничестве региона с ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ»
Общество
Товары – за рубеж
Развиваем экспортную инициативу
Общество
Сотрудничество продолжится
Люди, независимо от места жительства, должны получать современные банковские услуги
Общество
Стратегия для Рязанщины
В ней будут отражены приоритеты региона, задачи и направления развития
Общество
Материнский капитал: нужно продолжение
Николай Любимов предложил предоставлять пособие и при рождении первенца
Общество
Неделя глазами экспертов
Инициатива
Городская среда – в наших руках
«Симфонию Победы» создаем вместе
Вероника Шелякина
Читатель - газета
Запланированная экскурсия
Светлана Максимова
Читатель - газета
Как получить справку, не выходя из дома
Читатель - газета
На пляж – с комфортом
Читатель - газета
В поддержку предпринимателей
Актуально
Минздрав уберет со столов нейодированную соль
Ведомство подготовило законопроект, направленный на снижение количества заболеваний щитовидной железы в стране
Актуально
Банкоматы будут знать клиентов в лицо
Крупнейшие кредитные организации планируют введение идентификации по внешности
Эхо события
Рясское поле
стало местом созидательной деятельности для людей, влюбленных в Ряжск
Ирина Сизова
Общество
По маршруту памяти
Автоклуб «КолобкОФФ» провел десятую патриотическую акцию «Дорогами войны»
Люди дела
Крестьянское подворье на новый лад
Чем удивляют современные фермеры?
Анна Добролежа
Культура
История в документах и фотографиях
В Рязанском областном суде открылась музейная экспозиция
Культура
Поэзия творчества
В рязанской галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась персональная выставка Эвелины Поздняковой
Спорт
Сильные духом
Что заставляет человека с ограниченными возможностями здоровья заниматься спортом?
Спорт
Задачи профессионального роста
Как в Михайловском районе создаются условия для развития плавания
Спорт
С ветерком мимо пробок
Людей, сменивших автомобиль на велосипед, становится все больше
Елена Серебрякова
Спорт
Победный дубль
Рязанские волейболисты-пляжники уверенно начали чемпионат ЦФО на первом этапе, который прошел в Орле
Культура
Два поколения на одной сцене
Как прийти к взаимопониманию и решить противоречия отцов и детей?
Закон
Долг платежей требует
Когда они не поступают вовремя, приходят судебные приставы
Общество
Тесное сотрудничество
Рязанским студентам-медикам предложили вакансии во Владимирской области
Елена Серебрякова
Наши новости
«Рязанские ведомости» объявили конкурс «Вместе!»
Он посвящен Дню России и дружбе народов и проводится в группе газеты в социальной сети в «ВКонтакте» (vk.com/rvedomosti)
Наши новости
Награда нашла фермера
Итальянский князь вручил грамоту европейской ассоциации поваров семье рязанских производителей сыра
Михаил Скрипников
Наши новости
Самый первый документ
В областном клиническом перинатальном центре в Международный день защиты детей состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о рождении
Анна Добролежа
Наши новости
Большое молоко
Рязанская область вошла в ТОП-20 регионов России по производству этой продукции
Ищу маму
Ищу маму
Точка на карте
Колыбель вениза, «амбарные выселки» и Лев Толстой на утюге
В старинном селе Кадомского района сохраняется связь времен
Димитрий Соколов
Фотовзгляд
Спортивные каникулы
Фото Александра Королева
Мир увлечений
Нежный взор и яркий узор
Авторские матрешки художницы Елены Смирновой красуются в домах туристов из России, Китая, Европы и США
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы