Соратники-однополчане

Воины-рязанцы стали героями произведений А.И. Солженицына

Изучая документальную основу военной прозы Александра Исаевича Солженицына, я обнаружил, что в книгах Солженицына упомянуты имена нескольких его сослуживцев, участников Великой Отечественной войны – уроженцев Рязанской области.

Так в книге «Архипелаг ГУЛАГ» (том 1, часть 1, глава 4 «Голубые канты») говорится: «… И вот – навинчены были кубики! И через какой-нибудь месяц, формируя батарею в тылу, я уже заставил своего нерадивого солдатика Бербенева шагать после отбоя …».

Есть полные основания полагать, что этим «нерадивым солдатиком» был Бербенев Алексей Егорович, уроженец села Пушкари Михайловского района.

В рассказе «Желябугские Выселки» упоминается линейный Климанский: «А каждый такой гон может стоить линейному жизни, уже потеряли мы так Климанского…».

Очень похоже, что это был Климаков Федор Иванович из деревни Жмурово Чапаевского (ныне Михайловского) района.

В том же рассказе дважды встречается планшетист Накапкин: «…И сразу передаю планшетисту Накапкину…». «… (А Накапкин, сменясь, пристроился писать, от приборных чернил, фронтовую самозаклейную «секретку» со страшной боевой сценой, как красноармейцы разят врага, – то ли домой письмо, то ли девочке своей.) …»

В батарее звукоразведки, которой командовал Солженицын, служил Вячеслав Александрович Накапкин, призванный 1 августа 1942 года Михайловским РВК Московской области (в 1942 году Михайловский район входил в состав Московской области).

В повести «Адлиг Швенкиттен» девять раз упоминается командир шестой батареи Касьянов: «… Распорядился Боев комбату Касьянову ставить свою Шестую батарею – метров восемьсот поюжней и наискосок назад, у деревушки Кляйн Швенкиттен …».

На самом деле командиром 6-й батареи второго дивизиона 68-й армейской пушечной артиллерийской бригады в январе 1945 года, когда происходят события, описанные в этой повести, был Виктор Яковлевич Михайлов, проживавший во время призыва в городе Касимове по адресу: пер.Школьный, дом 5.

Почему Солженицын назвал его Касьяновым? – возможно через 50 лет позабылась настоящая фамилия (повесть писалась в конце 90-х годов прошлого века и опубликована была в журнале «Новый мир» в 1999 году).

Из архивных документов

Все эти мои предположения основаны на данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, размещенных на сайтах «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал» в сети Интернет. Хотелось бы выразить огромную благодарность тем, кто создал эти информационные ресурсы, позволившие выяснить, как сложилась военная судьба однополчан и героев произведений А.И. Солженицына. Вот что удалось обнаружить.

Бербенев Алексей Егорович, ефрейтор, старший звукометрист БЗР-2 794 ОАРАД, 1924 г.р., русский, член ВЛКСМ, в Отечественной войне с 1.3.43 г., в Красной Армии с 1942 г. призван Михайловским РВК Рязанской области. Убит в бою 31.07.1943 г. Похоронен: Орловская обл., Орловский р-н, 1500 м южнее д. Рожки.

Приказом Командующего артиллерией 63-й армии от 23 августа 1943 г. № 06/Н награжден медалью «За отвагу». В наградном листе написано: «Ефрейтор Бербенев Алексей Егорович … проявил себя как мужественный, верный долгу воин. 31.7.43 г. район звукопоста, на котором находился тов. Бербенев, подвергся шквальному огневому налету артиллерии противника, в результате чего была порвана в нескольких местах линия связи с центральной станцией. Поняв всю важность создавшегося положения, тов. Бербенев бросился исправлять повреждение, несмотря на ураганный огонь противника, благополучно исправил повреждение линии в 3-х местах. Бербенев начал сращивать четвертый разрыв, но был убит осколком снаряда в голову. Ефрейтора Бербенева самоотверженно отдавшего жизнь при выполнении боевого задания в боях за Социалистическую Родину, представляю к правительственной награде «Медаль «За отвагу».

Климаков Федор Иванович, 1924 г.р. рядовой красноармеец топослужбы, верховой 794 ОАРАД. В РККА с 23.08.1942 года. Место призыва: Чапаевский РВК, Рязанская обл. Место рождения: Рязанская обл., Чапаевский р-н, д. Жмурово.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (представлялся к ордену Красной Звезды), приказом ВС 63 А № 43/н от 16.12.1943. Из наградного листа: «… 17.8.43 под Турищево взвод … попал под бомбежку авиации противника. Угрожало выводу теодолита из строя и невыполнением тем самым боевой задачи. Тов.Климаков своим телом лег на теодолит и закрыл его от поражения. Бомбы ложились рядом. Осколком был разбит карабин, но т. Климаков оставался недвижим, пока не кончилась бомбежка. 9.9.43 отделение привязывало на реке Десне боевой порядок ВЗОР … Привязка происходила на открытой местности, хорошо просматриваемой противником, который незамедлил открыть минометный огонь. Тов.Климакову была поставлена задача выставить на высоте под д. Острая Лука веху, от которой исходила вся работа. Тов.Климаков под разрывами мин дополз до высоты, отыскал опорный пункт и выставил веху. Два раза веха была сбита разрывами, и два раза Климаков вновь выставлял ее, пока работа была закончена».

В донесении о безвозвратных потерях 63 армии от 21 декабря 1943 г. № 0149 говорится: «Климаков Федор Иванович пропал без вести 7 декабря 1943 г. при привязке боевого порядка батареи звукоразведки – был послан выставить веху на намеченный звукопост, откуда не возвратился, поиски не дали результатов. Место выбытия – Белорусская ССР, Гомельская обл., Рогачевский р-н, д. Денисковичи.

Мать – Матрена Ивановна Климакова, проживает по адресу: Рязанская обл., Чапаевский р-н, д. Жмурово».

Удалось обнаружить заявление гр. Климаковой Матрены Ивановны в Чапаевский райвоенкомат:

«…Прошу выслать мне извещение на моего сына, Климакова Федора Ивановича, с 1924 года рождения, призванного Чапаевским РВК в августе месяце в 1942 году. Писем от него у меня не сохранилось … 23 сентября 1948 г».

Сохранилась в архиве и Справ-ка-доклад Чапаевского райвоенкомата о розыске Климакова Ф.И. от 23.11.1948. В ней говорится:

«В Советскую Армию был призван… 22 августа 1942 года… проходил службу… 794 отд. армейский разведывательный дивизион. …Письменная связь прекратилась в ноябре 1943 года. Материал на розыск до 1-го января 1948 года не был оформлен ввиду того, что родственники о розыске непосредственно в райвоенкомат не обращались».