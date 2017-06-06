О чем рассказали деревья

ученикам Высоковской школы Рыбновского района

Школьники вместе с учителем биологии заинтересовались старовозрастными деревьями, растущими на территории бывшего имения графа Дивова.

Этой работой ребята занялись по совету школьного учителя биологии Людмилы Кондрашиной. Проект «Деревья – живые памятники природы» для села, в котором расположена школа, подходит как нельзя лучше. Больших успехов в изысканиях добилась девятиклассница Дарья Сафронова – она изучала не только видовой состав деревьев, но и историю усадьбы.

– Деревья были посажены в имении чуть ли не 200 лет назад по инициативе графа Николая Дивова. Генерал-майор, участник Бородинского сражения, был крупным помещиком-конезаводчиком, человеком неординарным. Посадка в его летней резиденции редких для средней полосы деревьев – тоже тому подтверждение, – говорит Даша.

– По атласу-опреде­лителю мне удалось установить, что загадочные «кедрососны» являются соснами Веймута. Их родина – северо-восточная часть Северной Америки, а название сосна получила в честь первооткрывателя – лорда Веймута, который доставил эту сосну из Америки в Европу, – рассказала Дарья.

Сосны Веймута не единственные живые памятники прошлого в поселке Дивово. В бывшем графском парке растут и дубы более 4-х метров в обхвате, и не менее величественные липы. Растет здесь и очень старая лиственница.

Исторический ракурс

– После окончания вой­ны 1812 года любимой летней резиденцией Николая Андриановича Дивова стало сельцо Городище (так когда-то называлось Дивово). Здесь в 1850 году граф и основал Городищенский рысистый конный завод, – продолжает рассказ Дарья и зачитывает строки из воспоминаний русского историка графа М.Д. Бутурлина, кузена Н.А. Дивова, в котором есть описание городищенского дома графа. Из описания следует, что дом состоял в то время из четырех комнат: «Вблизи к нему на не очень высокой горе строился тогда каменный, изящный, но причудливой архитектуры двухэтажный с мезонином дом, представляющий смесь древнерусского стиля с швейцарским шале, и к одному углу дома примыкал высокий минарет, оканчивающийся мусульманскою полулуною, блестящею издалека».

История этой постройки полна загадок. Может быть, появление минарета объясняется интересом графа к необычной архитектуре, но не исключено, что легенда о красавице-турчанке, которую Дивов привез из Крымского похода, соответствует истине, и именно для нее был воздвигнут минарет.

К нему меня проводили Людмила Александровна и три ее ученицы – Даша, Лена, Настя.

По дороге Людмила Александровна обращает внимание на то, что место для строительства дома было выбрано удачно: владелец усадьбы ежедневно совершал верховые прогулки, а с высоты небольшого холма вид открывался очень живописный.

Остановились мы и возле камня с надписью «ВОРОНЪ. СЪ 1853 по 1861», под которым, говорят, захоронен любимый конь графа Дивова.

– Этот конь был куплен графом у князя Орлова за 3 тысячи рублей. Он был гордостью конезавода. По легенде после смерти коня граф Дивов приказал выковать для него золотые подковы и похоронить рядом с домом, установив на могиле камень. Предположительно тогда же были посажены и липы, хотя это еще предстоит доказать. Я измерила в обхвате одну из них, которая визуально показалась мне больше всех. Результат – 3 метра. Недалеко от этих лип растет одинокий дуб – обхват 4,2 м и большая лиственница (обхват 3,7 м), – отметила Дарья.

Там, где липы вековые

Вместе с провожатыми мы побывали и в парке бывшей усадьбы рязанских дворян Лихониных.

Некогда красивый дом, в котором сейчас располагается местная администрация, конечно же, требует серьезной реконструкции, но липы и дубы в старом парке больше 3 метров в обхвате так и просятся на холст художника.

Школьники порадовали не только знанием технологии определения возраста деревьев по годовым кольцам (Дарье удалось подсчитать, что деревьям в парке Лихониных уже более 200 лет!), но и знанием истории своей малой родины.

– Эти деревья были свидетелями важнейших событий нашей страны. Например, мимо них наверняка проезжал советский военачальник, маршал Советского Союза, командующий первой конной армией в Гражданскую, а по окончании Великой Отечественной войны – заместитель министра сельского хозяйства по коневодству Семен Михайлович Буденный. В 50-е годы прошлого века он был частым гостем на конезаводе в поселке Глебково, – говорит Дарья и признается: благодаря исследованиям она поняла, что живет в прекрасном, живописном месте, полном тайн и загадок.…

Умники и умницы

Дарья Сафронова – участница и лауреат конкурсов областного детского биологического центра «Подрост» и нескольких всероссийских конкурсных проектов, связанных с историей, экологией и природой родного края. В будущем она мечтает стать журналистом и, судя по умению не только углубиться в прошлое, но и увидеть особенности дня сегодняшнего, у нее это непременно получится.

Что касается исследовательской работы других ребят, то в Высоковской школе такие примеры не единичны, и темы, по которым работают учащиеся, всегда находятся.

Например, шестиклассница Лена Стародумова готовится представить свою работу «Растения моего поселка». Это несмотря на то, что Лена с раннего возраста серьезно увлекается верховой ездой, и, казалось бы, свободного времени, которое необходимо для исследований, с учетом ежедневных тренировок, у нее немного.

У ее одноклассницы Насти Лапиной – интерес к биологии неотделим от творческого процесса. В прошлом году девочка из природных материалов в рамках Года кино смастерила избушку – как в фильме «Новогодние приключение Маши и Вити»…

Пока мы беседовали с учителем, дверь в кабинет открывалась очень часто. Кто-то из ребят выражал желание просто в классе посидеть, кому-то не терпелось что-то поведать классному руководителю, а может, просто любопытно было послушать разговор. Дети есть дети. Между тем Людмила Александровна увлекла меня рассказами:

– В этом году мы заметили, что в помещение кирпичной пристройки залетает седой зеленый дятел. Это очень редкий вид, и непонятно, как он умудряется зацепиться за кирпичи и что он находит в соединениях кирпичной кладки. Дети и мы с коллегами стараемся при фотографировании не спугнуть птицу. А недавно я рассказывала пятиклассникам, что Союз охраны птиц России (СОПР) избрал птицей года буроголовую гаичку и что этих птичек надо оберегать не только потому, что текущий год объявлен в нашей стране Годом экологии – она довольно редкая. В нашей местности, например, гнездится и еще очень редкая синичка, занесенная в Красную книгу Рязанской области, – синичка-ремиз. Показала школьникам фото гнезда, которое эта маленькая 10-граммовая пташка вьет. И что вы думаете, весь вечер дети названивали мне и рассказывали, где они обнаружили гнезда этих птиц, и даже присылали фото, – рассказывает Людмила Александровна…

А еще в Высоковской школе создан небольшой питомник, в котором ребята под руководством учителя географии Марины Федосеевой выращивают дубы и сосны. Школьники высаживают деревья с ветеранами на территории села. Участвуют ребята и в благоустройстве музея-заповедника С.А. Есенина в Константинове. Но это уже другая история и повод для новых встреч.