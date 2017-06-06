«Рязанские ведомости» объявили конкурс «Вместе!»

Он посвящен Дню России и дружбе народов и проводится в группе газеты в социальной сети в «ВКонтакте» (vk.com/rvedomosti)

Для участия в конкурсе нужно сделать фото, коллаж или нарисовать рисунок, отражающие дружбу, единство, многонациональность граждан нашей страны, и прислать его в комментарии в соцсети.

12 июня – в День России – будет выбрана пятерка лучших работ и объявлено голосование. Общий итог будет подведен 16 июня. Выиграют те участники, которые наберут большее количество голосов.

Авторы лучших работ получат часовую фотосессию от фотографа Натальи Шустовой, настольную игру от «Hobby Games Рязань», билеты в кинотеатр «Малина» и билеты на КВН «Открытого большого летнего кубка силовых структур и ведомств Рязанской области». А также сувениры от газеты «Рязанские ведомости». Включайте вашу фантазию и участвуйте!

Подробности в группе vk.com/rvedomosti.