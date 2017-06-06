Награда нашла фермера

Итальянский князь вручил грамоту европейской ассоциации поваров семье рязанских производителей сыра

Князь Ренато Грассо, который является владельцем и шеф-поваром одного из лучших ресторанов Италии, приехал в Рязань, чтобы дать серию мастер-классов для наших кулинаров. Для профессионального выступления ему требовались только самые высококачественные продукты, а достать их в областном центре оказалось трудно.

Случайно сеньор Грассо узнал о семье Крючковых из Коростова и посетил их. Там, в ЛПХ «Покровское», производятся разные сорта сыра, творога и йогуртов только из самого лучшего цельного молока. Семья построила собственные цеха по производству молочной продукции, не использует никакой химии, а обходится только старинными рецептами и собственными идеями. Итальянский шеф-повар был поражен качеством продукции. Он принял решение особо отметить Крючковых, фактически введя их в пул поставщиков молочных продуктов международного класса. В торжественной обстановке была вручена соответствующая грамота.

– О Рязани я узнал от представителей российского дипломатического корпуса, которые регулярно бывают в моем ресторане в Италии, – рассказывает Ренато Грассо, – и это уже не первая поездка сюда. Как я заметил, ваши повара, которых я видел на своих занятиях, отличаются исполнительностью и профессионализмом, но уроки именно итальянской кухни были им необходимы. Русская кухня очень не похожа на итальянскую. Сам я практически вырос на кухне, меня с детства готовили к тому, чтобы быть профессиональным кулинаром.

В ходе торжества под открытым небом на Лыбедском бульваре, где и состоялось вручение диплома-сертификата, публика имела возможность попробовать разнообразные сорта домашних сыров и творога с коростовской частной фермы. Почти вся эта продукция идет в столицу, но крестьяне продают ее и на ярмарках выходного дня в Рязани.

– Наш коллектив составляет 7 человек, – говорит мастер-сыродел Елена Крючкова, – мы все вместе, сообща, работаем на нашей ферме. Делаем сыры, кисломолочные продукты, муссы, запеканки – а всего более сорока наименований продуктов. Сеньор Грассо тщательно продегустировал все и сказал, что мы достойны самой высокой оценки, и он обязательно вручит нам сертификат. Действительно, очень приятно, что этот мастер про нас не забыл и сдержал свое слово.

ЛПХ «Покровское» из села Коростово хорошо известно за пределами региона. Это одна из немногих семейных мини-ферм, способных производить качественную «молочку» полноценными мини-партиями. Семья Крючковых одна из первых применила научную организацию труда в частном хозяйстве, но главным фактором успеха крестьяне называют сплоченность и верность делу, а также то, что местные экологически чистые луга позволяют получать от коров молоко с очень высокими качественными показателями.