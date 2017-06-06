Самый первый документ

В областном клиническом перинатальном центре в Международный день защиты детей состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о рождении

Родители получили первый документ своих малышей из рук заместителя председателя правительства области Елены Буняшиной. Она поздравила семьи с праздником и счастливым пополнением.

У семьи Руслана и Ларисы Чермашенцевых – второй ребенк. Больше всех появления братика или сестрички ждала старшая дочка Валерия:

– У многих моих друзей уже были младшие сестры и братья, и мне хотелось, чтобы дома было маленькое чудо. Я просила у мамы именно братика, потому что мальчики более покладистые и мало капризничают.

Мальчика Чермашенцевы назвали Арсением. На семейном совете решили, что это самое красивое мужское имя.

– Мы очень хотим и третьего ребенка, ведь дети – это счастье, – говорит Лариса Чермашенцева.