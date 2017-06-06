Большое молоко

Рязанская область вошла в ТОП-20 регионов России по производству этой продукции

Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия области. В период с января по март текущего года аналитическим центром MilkNews проведено исследование показателей производства питьевого молока в субъектах РФ. На основании полученных данных составлен рейтинг двадцати регионов с наибольшими объемами выпуска продукции.

По итогам мониторинга Рязанская область занимает 19 место в общероссийском рейтинге и 4-е среди регионов Центрального федерального округа. За I квартал 2017 года молочными заводами области произведено 28,6 тыс. тонн питьевого молока, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года.

Основным производителем молока в Рязанской области является ООО «Агромолкомбинат «Рязанский», на его долю приходится более 60% от общего количества. Значительные объемы производят на Старожиловском, Тырновском и Рыбновском молочных заводах. Все предприятия реализуют продукцию в федеральных и региональных торговых сетях.