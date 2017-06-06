Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для

Тринадцатилетнего Александра. Саша был не единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Голубоглазый, светловолосый Саша – подвижный и активный подросток, всегда очень опрятный, трудолюбивый. А еще он добрый человек. Саша с интересом учится, любит играть в настольные и подвижные игры. Анкета № 3737.

Марии в декабре исполнится девять лет. В семье, где родилась эта сероглазая, русоволосая девочка, были и другие дети. Но их одинокая мама лишена родительских прав. У Маши есть проблемы с развитием, но ее способности и интерес к познавательной деятельности развиваются. Девочка любит музыкальные и физкультурные занятия, с интересом занимается с воспитателями, играет в игры и с игрушками. Анкета № 3478.

Максиму в сентябре исполнится девять лет. Мальчик был единственным ребенком в семье. Но его одинокая мама лишена родительских прав. Русоволосый, сероглазый Максим с большим интересом посещает физкультурные и музыкальные занятия, любит играть с механическими игрушками. Мальчик хорошо общается со взрослыми, любит наблюдать за детьми. Он очень эмоционален, часто и весело смеется. Анкета № 3359.

Даниилу в апреле тоже исполнилось девять лет. Он был единственным ребенком в семье, но его папа и мама лишены родительских прав. Сероглазый, светловолосый Даниил очень добрый и ласковый ребенок. Он очень подвижный, общительный и веселый мальчик. С детьми поддерживает дружелюбные отношения, любит играть в настольные игры, особенно – конструировать. Анкета № 3266.

Евгении девять лет исполнилось в феврале. Девочка была не единственным ребенком в семье, но родители Жени лишены родительских прав. Сероглазая, светловолосая девочка любит слушать музыку и с удовольствием посещает музыкальные занятия. Женя очень любознательная, доброжелательная девочка, с большим интересом относится к окружающему миру. Женя спокойно относится к посторонним людям, но особенно хорошо общается со знакомыми, известными ей взрослыми. Анкета № 3206.