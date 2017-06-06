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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Долг платежей требует

00:01 / Закон
Когда они не поступают вовремя, приходят судебные приставы

Служба судебных приставов помогла должникам исполнить положение договора, который они когда-то подписали. Семейная пара задолжала крупную сумму кредитной организации. В 2015 году судом было принято решение о наложении ареста и обеспечении исковых требований о взыскании задолженности. При этом учитывалось, что квартира должников находится в залоге, связанном с выданным и непогашенным кредитом. Но даже после того, как судебные приставы официально арестовали квартиру, обитающие в ней должники не спешили платить по счетам, а задолжали они выплаты сразу за несколько лет. Именно за это время задолженное имущество перешло в собственность банка. В текущем году судебные приставы уведомили должников о возбуждении в отношении них исполнительного производства, но и до этого требования, вытекавшие из решения суда, им вручались неоднократно. В связи с большим объемом похожих дел служба судебных приставов в последнее время работает активно. Решения судов частично могут быть исполнены и электронным образом, когда счета должников блокируются и с них в принудительном порядке списываются определенные судом суммы. Сами должники до погашения своих обязательств получают частичное поражение в правах, лишаясь, к примеру, возможности управлять автомобилем и выезжать за границу. Но такое возможно не всегда. Приставы регулярно выезжают для претворения исполнительных производств в жизнь на места. Как правило, их сопровождает охрана, на случай неадекватной реакции неплательщиков.

По материалам пресс-службы Рязанского управления ФССП

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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