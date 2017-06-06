Тесное сотрудничество

Рязанским студентам-медикам предложили вакансии во Владимирской области

В Рязанском государственном медицинском университете имени Павлова прошел День здравоохранения Владимирской области. Представители ведущих медицинских организаций соседнего региона рассказали интернам, ординаторам и выпускникам шестого курса вуза об имеющихся у них вакансиях.

Дни региона в медуниверситете проводятся уже третий год. Как подчеркнул проректор по учебной работе РязГМУ Олег Урясьев, такие мероприятия позволяют студентам и выпускникам пообщаться напрямую с работодателями, более подробно выяснить условия труда и меры социальной поддержки.

По словам заместителя департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, у них в регионе нет своего медуниверситета, поэтому там нужда в медицинских работниках есть всегда: сейчас, например, требуется около 750 врачей.

Арсенина рассказала о мерах социальной поддержки, которые оказываются студентам-медикам и дипломированным медработникам.

– Студентам, которые приедут в регион по целевому направлению, Владимирская область предоставляет единовременные выплаты в размере 12 тысяч рублей в год. Для иногородних осуществляются ежемесячные выплаты в размере от 4 до 15 тысяч рублей на съем жилья, – отметила она. – Благодаря поддержке ипотечного кредитования за два последних года 40 врачей и 90 медработников среднего звена приобрели жилье по низкой процентной ставке (первоначальный взнос оплачивает область).

Кроме того, для врачей до 50 лет, приехавших в село, есть меры соцпомощи по выдаче одного миллиона рублей по федеральной программе. В рамках этой программы они должны будут отработать пять лет на выбранном месте. А докторам в возрасте до 35 лет осуществляется единовременная компенсационная выплата в размере 100 тысяч рублей из областного бюджета.

Также выпускникам РГМУ имени И.П. Павлова рассказали о системе непрерывного медицинского образования.