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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Два поколения на одной сцене

00:01 / Культура
Как прийти к взаимопониманию и решить противоречия отцов и детей?
Два поколения на одной сцене

В Рязанском областном театре драмы состоялся премьерный показ спектакля «Соло для часов с боем», который поставлен молодым режиссером Нийоле Макутенайте по пьесе словацкого драматурга Освальда Заградника.

Выбор пьесы театром нельзя назвать случайным. Ее автор изучал в Карловом университете, старейшем вузе Европы, открытом в 1348 году в Праге, психологию и философию. И спектакль при всей его кажущейся простоте и статичности сюжета поднимает одновременно и психологические, и философские вопросы. Пьеса не сходит с российской сцены с 1974 года, и за эти несколько десятилетий не утратила своей востребованности зрителем. Что в ней такого притягательного, можно узнать, посмотрев премьерный спектакль Рязанского театра драмы.

Несколько сменяющих друг друга сцен в одной комнате с ретро-обстановкой, где живет отставной лифтер Франтишек Абель (нар. арт. РФ Сергей Леонтьев), тем не менее вмещают в себя множество событий, многие из которых совершаются не здесь и не сейчас, но несут в себе понимание характеров действующих лиц. По пятницам в этой квартире собираются старые (и по возрасту, и по длительности своего знакомства) друзья для того, чтобы выпить чаю, иногда – токайского и предаться воспоминаниям о том славном времени, когда они были молоды и жизнь казалась им совсем другой. Да, и цейлонский чай был настоящим…

Единственная дама в компании, пани Конти (Римма Морозова), всегда приходит на пятничные посиделки с большим чемоданом, который много лет носит за ней всюду сопровождающий ее пан Хмелик (засл. арт. РФ Анатолий Конопицкий). Что в этом большом чемодане – никто не знает, да это уже никому и не интересно. Ведь у каждого из них есть такой же «чемодан» – из несбывшихся надежд, устремлений, мечтаний… Вот пан Райнер, ювелир и часовщик, мастер своего дела, гениальный до сумасшествия (Геннадий Киселев), не может успокоиться оттого, что ему не дают починить часы на городской башне, считая его старым для этого, и он разными путями пытается обойти препятствия и исполнить свою мечту. Инспектор Мич (засл. арт. РФ Леонид Митник) в мыслях все еще там, на своей службе, он мастер проводить опознания и четко выполняет предписания закона, но, увы, его знания и умения теперь никому не нужны. Всю эту компанию объединяет одно – их возраст, стремление жить полноценно, быть нужными. Но время неумолимо, и единственная радость для них – пятницы у пана Абеля. Единственного, кто живет в своей квартире, а не в доме престарелых, в «богадельне». Но и эту радость у них, похоже, хотят отнять. Внук Павел (Евгений Сискутов) и его невеста Даша (Анастасия Бурмистрова) так мечтают о семейном гнездышке, но комната в квартире всего одна. И куда деть пана Абеля? Если только в дом престарелых. Как решится дилемма, вы узнаете, побывав на спектакле.

Подобные ситуации не редкость и сейчас – старые мешают жить молодым, а молодые не дают покоя старикам. Молодежь не хочет ждать, а старики не любят торопиться. Прийти к взаимопониманию иногда невозможно. Но нужно! В этом убеждает великолепная игра актеров, и прежде всего, старшего поколения театра. Они бесподобны! Спектакль еще раз показывает – все противоречия между поколениями сходят на нет, если заглянуть в глаза друг другу и постараться увидеть то ценное, что есть у каждого. У стариков – бесценный жизненный опыт, мудрость и философский взгляд на жизнь, у молодых – безграничный оптимизм, жажда жить, энергия созидания. Нам не жить друг без друга…

Светлана Ардашева
Фото Юрия Красовского

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 100 (5387) от 02 июня 2017 года
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